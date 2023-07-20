Киев раскритиковал Польшу за нежелание ввозить украинское зерно

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Посевные работы в агрохозяйстве «Каменское». Свердловская область, поселок Лебяжье, пшеница, зерно, сельское хозяйство свердловской области, горох, сельское хозяйство, овес, кормовое зерно
Украина выступает против закрытия границ Польшей для вывоза зерна Фото:

Пока Киев находится на грани продовольственного кризиса, Польша продолжает закрывать свои границы для вывоза зерна, как и Евросоюз. Об этом заявила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, выступив с критикой польского правительства.

«Украина и мир снова находятся на грани глобального продовольственного кризиса. А польские чиновники говорят, что границы Европейского союза также будут закрыты для украинского зерна», — написала Ольга Стефанишина в своем twitter-аккаунте. Критикуя власти Варшавы, украинский представитель заявила, что демократия — это не штаб предвыборной компании.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подчеркнул, что его страна закроет границы для вывоза украинского зерна, если этого не сделает Еврокомиссия. До этого сообщалось о протестах польских фермеров, которые имеют большие убытки из-за экспорта украинского зерна. Это связано с тем, что скупщики не подписывают с ними договоры о местных поставках.

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Пока Киев находится на грани продовольственного кризиса, Польша продолжает закрывать свои границы для вывоза зерна, как и Евросоюз. Об этом заявила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, выступив с критикой польского правительства. «Украина и мир снова находятся на грани глобального продовольственного кризиса. А польские чиновники говорят, что границы Европейского союза также будут закрыты для украинского зерна», — написала Ольга Стефанишина в своем twitter-аккаунте. Критикуя власти Варшавы, украинский представитель заявила, что демократия — это не штаб предвыборной компании. Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подчеркнул, что его страна закроет границы для вывоза украинского зерна, если этого не сделает Еврокомиссия. До этого сообщалось о протестах польских фермеров, которые имеют большие убытки из-за экспорта украинского зерна. Это связано с тем, что скупщики не подписывают с ними договоры о местных поставках.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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