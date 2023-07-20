Киев раскритиковал Польшу за нежелание ввозить украинское зерно

20 июля 2023 в 16:14 Размер текста - 17 +

Украина выступает против закрытия границ Польшей для вывоза зерна Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пока Киев находится на грани продовольственного кризиса, Польша продолжает закрывать свои границы для вывоза зерна, как и Евросоюз. Об этом заявила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, выступив с критикой польского правительства. «Украина и мир снова находятся на грани глобального продовольственного кризиса. А польские чиновники говорят, что границы Европейского союза также будут закрыты для украинского зерна», — написала Ольга Стефанишина в своем twitter-аккаунте. Критикуя власти Варшавы, украинский представитель заявила, что демократия — это не штаб предвыборной компании. Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подчеркнул, что его страна закроет границы для вывоза украинского зерна, если этого не сделает Еврокомиссия. До этого сообщалось о протестах польских фермеров, которые имеют большие убытки из-за экспорта украинского зерна. Это связано с тем, что скупщики не подписывают с ними договоры о местных поставках.

Пока Киев находится на грани продовольственного кризиса, Польша продолжает закрывать свои границы для вывоза зерна, как и Евросоюз. Об этом заявила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, выступив с критикой польского правительства. «Украина и мир снова находятся на грани глобального продовольственного кризиса. А польские чиновники говорят, что границы Европейского союза также будут закрыты для украинского зерна», — написала Ольга Стефанишина в своем twitter-аккаунте. Критикуя власти Варшавы, украинский представитель заявила, что демократия — это не штаб предвыборной компании. Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подчеркнул, что его страна закроет границы для вывоза украинского зерна, если этого не сделает Еврокомиссия. До этого сообщалось о протестах польских фермеров, которые имеют большие убытки из-за экспорта украинского зерна. Это связано с тем, что скупщики не подписывают с ними договоры о местных поставках.