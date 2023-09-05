Тюменцы бьют тревогу из-за отсутствия дешевых такси «Яндекса»

Тюменцы жалуются на уменьшение такси «Яндекса» с тарифом «Эконом»
© Служба новостей «URA.RU»
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Екатеринбург во время пандемии коронавируса COVID-19, яндекс такси, екатеринбург , виды города
Машины стало сложнее заказать и дождаться Фото:

Жители Тюмени жалуются, что в сентябре им стало сложнее вызвать машины по тарифу «Эконом» через сервис «Яндекс.Такси». Об этом URA.RU рассказали клиенты агрегатора. Поиск автомобилей происходит дольше, чем раньше, а их ожидание может достигать 25 минут.

«Каждый день езжу на работу на „Яндекс.Такси“. В сентябре тариф „Эконом“ стало просто не дождаться. Мало того, что на карте таких машин намного меньше, так еще и ждать их приходится по 20-25 минут», — пожаловался URA.RU один из жителей Тюмени.

Другая читательница агентства рассказала, что столкнулась с похожей проблемой. Помимо этого, ее ежедневные поездки стали ощутимо дороже.

«Раньше с утра из поселка Московского можно было доехать в центр за 350-400 рублей. Сейчас меньше 500 рублей за поездку „Яндекс“ не предлагает, примерно за те же деньги можно „Комфорт“ вызвать. А один из таксистов рассказал, что дело в том, что на „Экономе“ стало меньше водителей, отсюда рост спроса и цены», — поделилась тюменка.

URA.RU направило запрос в пресс-службу компании «Яндекс». Ответ ожидается. Ранее агентство писало, что с 1 сентября в России заработали новые правила работы для таксистов. В частности, водители должны получать разрешения на работу. Кроме того, к перевозкам не должны допускаться люди с непогашенными судимостями по ряду статей. Также водители должны иметь статус самозанятых или ИП, либо быть официально трудоустроенными.

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Жители Тюмени жалуются, что в сентябре им стало сложнее вызвать машины по тарифу «Эконом» через сервис «Яндекс.Такси». Об этом URA.RU рассказали клиенты агрегатора. Поиск автомобилей происходит дольше, чем раньше, а их ожидание может достигать 25 минут. «Каждый день езжу на работу на „Яндекс.Такси“. В сентябре тариф „Эконом“ стало просто не дождаться. Мало того, что на карте таких машин намного меньше, так еще и ждать их приходится по 20-25 минут», — пожаловался URA.RU один из жителей Тюмени. Другая читательница агентства рассказала, что столкнулась с похожей проблемой. Помимо этого, ее ежедневные поездки стали ощутимо дороже. «Раньше с утра из поселка Московского можно было доехать в центр за 350-400 рублей. Сейчас меньше 500 рублей за поездку „Яндекс“ не предлагает, примерно за те же деньги можно „Комфорт“ вызвать. А один из таксистов рассказал, что дело в том, что на „Экономе“ стало меньше водителей, отсюда рост спроса и цены», — поделилась тюменка. URA.RU направило запрос в пресс-службу компании «Яндекс». Ответ ожидается. Ранее агентство писало, что с 1 сентября в России заработали новые правила работы для таксистов. В частности, водители должны получать разрешения на работу. Кроме того, к перевозкам не должны допускаться люди с непогашенными судимостями по ряду статей. Также водители должны иметь статус самозанятых или ИП, либо быть официально трудоустроенными.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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