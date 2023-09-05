Тренера сборной Испании по футболу уволили вслед за главой федерации за скандал с поцелуем

Тренер женской сборной Испании по футболу Хорхе Вильда был уволен со своей должности за поддержку президента Королевской федерации футбола Испании (RFEF) Луиса Рубиалеса. Последний был уволен после того, как поцеловал футболистку в губы.
«Тренер-победитель чемпионата мира по футболу среди женщин Хорхе Вильда был уволен Испанской футбольной федерацией на фоне [скандала с поцелуем] президента Луиса Рубиалеса c футболисткой», — передает спортивный телеканал Sky Sport.
Отмечается, что поведение Вильды неоднократно подвергалось критике. Он получал негативную реакцию за поддержку Рубиалеса. Кроме того, тренер сборной неоднократно поддерживал сексистские высказывания бывшего президента RFEF.
Ранее Луис Рубиалес после победы женской сборной по футболу поцеловал в губы капитана команды Хенивер Эрмосо. Футбольная федерация ФИФА осудила данный поступок после жалобы самой футболистки. Хатем футболистки сборной Испании объявили бойкот, пока Рубиалеса не отстранят с должности, что и произошло.
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