Владимир Путин объявил о создании нового «оружия» против русофобии

05 сентября 2023 в 20:50 Размер текста - 17 +

Владимир Путин объявил о создании Национального центра исторической памяти Фото: Владимир Андреев © URA.RU Национальный центр исторической памяти, о создании которого объявил президент РФ Владимир Путин, позволит отбивать идеологические атаки западных институтов, финансирующих русофобские программы. Это глобальный проект, с помощью которого Россия сможет защитить свою историю, объяснил URA.RU научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков, комментируя итоги заседания оргкомитета «Победа», которое провел Путин 5 сентября. «Россия сегодня обложена не только экономическими санкциями и подвержена военному давлению, но и давлению идеологическому и историческому. Фейки, нагнетание истерии, исторические фальсификации — на Россию все это сыплется со всех сторон. Против России работают могущественные организации Запада, начиная с институтов национальной памяти в Польше, Прибалтике, на Украине, в других европейских странах, заканчивая Госдепом США и ЦРУ. Они так или иначе ответственны за финансирование различных исторических программ, которые имеют русофобскую направленность. Чтобы эффективно противостоять такой системной работе против РФ, не только отбивать такие идеологические атаки, не только быть в обороне, но и переходить в наступление, — для этого и нужны такие Национальные центры», — объяснил Мягков. По словам эксперта, Центр позволит объединить усилия государственных и общественных организаций. Под его эгидой будут организовываться выставки, посвященные Великой Отечественной войне, информация будет распространяться в Интернете, социальных сетях. «Это глобальный проект, который позволит России защищать свою историю и никому не позволят прикладывать свои грязные руки к нашей памяти о Великой Отечественной войне», — отметил эксперт. Национальный центр исторической памяти при президенте РФ появится уже в 2024 году — в преддверие празднования 80-летия со дня Победы в Великой Отечественной. По словам Путина , важно «наполнить все мероприятия глубоким содержанием». И создание Центра — это часть большой работы. «История стала использоваться как оружие идеологической борьбы, и нам необходим адекватный инструмент защиты, способный не только отражать, но и предотвращать всякие удары подобного рода. Считаю, нам нужен такой центр. Прошу без всяких проволочек, оперативно решить все организационные и финансовые вопросы», — потребовал Путин. Концепцию будущего Наццентра представил директор Центрального музея Победы на Поклонной горе Александр Школьник. Он заметил, что новая площадка будет, в частности, заниматься «формированием в обществе идеологического иммунитета». Прежде всего, работа центра будет направлена на молодежь. «У страны должен быть не только мощный оборонный, но и ценностный щит», — сказал Школьник. Новость по теме Путин предложил по-особому отпраздновать 9 Мая в 2025 году Одновременно в России будут реализовываться различные проекты, посвященные Великой Отечественной войне. В частности, президент Путин предложил организовать выставку, в основу которой лягут «артефакты — от первых боев на границе до водружения Красного знамени Победы над поверженным Берлином, резонансные приказы Ставки и блокадные дневники ленинградцев, акты о капитуляции Германии и Японии». «Для глубины восприятия можно разместить и трофейные документы. Думаю, жестким напоминанием тем, кто забыл историю, будет демонстрация приказов нацистского командования о варварском обращении с советскими военнопленными и мирными гражданами, документов о преступлениях пособников Гитлера, разного рода коллаборационистов. Подлинные документы — это самые убедительные аргументы», — сказал президент. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Национальный центр исторической памяти, о создании которого объявил президент РФ Владимир Путин, позволит отбивать идеологические атаки западных институтов, финансирующих русофобские программы. Это глобальный проект, с помощью которого Россия сможет защитить свою историю, объяснил URA.RU научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков, комментируя итоги заседания оргкомитета «Победа», которое провел Путин 5 сентября. «Россия сегодня обложена не только экономическими санкциями и подвержена военному давлению, но и давлению идеологическому и историческому. Фейки, нагнетание истерии, исторические фальсификации — на Россию все это сыплется со всех сторон. Против России работают могущественные организации Запада, начиная с институтов национальной памяти в Польше, Прибалтике, на Украине, в других европейских странах, заканчивая Госдепом США и ЦРУ. Они так или иначе ответственны за финансирование различных исторических программ, которые имеют русофобскую направленность. Чтобы эффективно противостоять такой системной работе против РФ, не только отбивать такие идеологические атаки, не только быть в обороне, но и переходить в наступление, — для этого и нужны такие Национальные центры», — объяснил Мягков. По словам эксперта, Центр позволит объединить усилия государственных и общественных организаций. Под его эгидой будут организовываться выставки, посвященные Великой Отечественной войне, информация будет распространяться в Интернете, социальных сетях. «Это глобальный проект, который позволит России защищать свою историю и никому не позволят прикладывать свои грязные руки к нашей памяти о Великой Отечественной войне», — отметил эксперт. Национальный центр исторической памяти при президенте РФ появится уже в 2024 году — в преддверие празднования 80-летия со дня Победы в Великой Отечественной. По словам Путина, важно «наполнить все мероприятия глубоким содержанием». И создание Центра — это часть большой работы. «История стала использоваться как оружие идеологической борьбы, и нам необходим адекватный инструмент защиты, способный не только отражать, но и предотвращать всякие удары подобного рода. Считаю, нам нужен такой центр. Прошу без всяких проволочек, оперативно решить все организационные и финансовые вопросы», — потребовал Путин. Концепцию будущего Наццентра представил директор Центрального музея Победы на Поклонной горе Александр Школьник. Он заметил, что новая площадка будет, в частности, заниматься «формированием в обществе идеологического иммунитета». Прежде всего, работа центра будет направлена на молодежь. «У страны должен быть не только мощный оборонный, но и ценностный щит», — сказал Школьник. Одновременно в России будут реализовываться различные проекты, посвященные Великой Отечественной войне. В частности, президент Путин предложил организовать выставку, в основу которой лягут «артефакты — от первых боев на границе до водружения Красного знамени Победы над поверженным Берлином, резонансные приказы Ставки и блокадные дневники ленинградцев, акты о капитуляции Германии и Японии». «Для глубины восприятия можно разместить и трофейные документы. Думаю, жестким напоминанием тем, кто забыл историю, будет демонстрация приказов нацистского командования о варварском обращении с советскими военнопленными и мирными гражданами, документов о преступлениях пособников Гитлера, разного рода коллаборационистов. Подлинные документы — это самые убедительные аргументы», — сказал президент.