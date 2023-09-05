Путин предложил по-особому отпраздновать 9 Мая в 2025 году

В 2025 году исполнится 80 лет с момента окончания ВОВ, подчеркнул Владимир Путин
День Победы в 2025 году в России нужно отметить ярко и торжественно. Об этом рассказал Владимир Путин.
«9 мая 2025 года мы должны отметить ярко и торжественно», — подчеркнул Владимир Путин во время заседания российского организационного комитета «Победа». Трансляцию проводит телеканал «Россия-24». В 2025 году исполнится 80 лет с момента окончания Великой Отечественной войны.
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