Путин предложил по-особому отпраздновать 9 Мая в 2025 году

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Египта Абдул-Фаттахом Халилом Ас-Сиси, путин владимир
В 2025 году исполнится 80 лет с момента окончания ВОВ, подчеркнул Владимир Путин Фото:

День Победы в 2025 году в России нужно отметить ярко и торжественно. Об этом рассказал Владимир Путин.

«9 мая 2025 года мы должны отметить ярко и торжественно», — подчеркнул Владимир Путин во время заседания российского организационного комитета «Победа». Трансляцию проводит телеканал «Россия-24». В 2025 году исполнится 80 лет с момента окончания Великой Отечественной войны.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
День Победы в 2025 году в России нужно отметить ярко и торжественно. Об этом рассказал Владимир Путин. «9 мая 2025 года мы должны отметить ярко и торжественно», — подчеркнул Владимир Путин во время заседания российского организационного комитета «Победа». Трансляцию проводит телеканал «Россия-24». В 2025 году исполнится 80 лет с момента окончания Великой Отечественной войны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...