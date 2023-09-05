Минфин ожидает разблокировки активов россиян на 100 млрд до конца года

06 сентября 2023 в 07:59 Размер текста - 17 +

Минфин создаст условия для обмена активами с иностранными гражданами Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Замороженные российские активы на 100 миллиардов рублей могут быть разблокированы уже в 2023 году. Об этом заявил директор департамента финансовой политики Минфина РФ Иван Чебесков. Представитель Минфина заявил, что ведомство намерено создать условия для обмена замороженных средств россиян на деньги иностранцев, заблокированных на счетах типа «С» (вид банковского счета, который может открыть только иностранное физическое или юридическое лицо — прим. URA.RU). Обмен замороженными активами на сумму 100 миллиардов рублей может произойти в 2023 году, сказал Иван Чебесков «Известиям». После начала спецоперации на Украине Евросоюз заморозил российские активы на сумму 207 миллиардов евро. В качестве ответных мер в РФ приняли закон, позволяющий блокировать счета и имущество юрлиц, которых контролируют зарубежные организации.

Замороженные российские активы на 100 миллиардов рублей могут быть разблокированы уже в 2023 году. Об этом заявил директор департамента финансовой политики Минфина РФ Иван Чебесков. Представитель Минфина заявил, что ведомство намерено создать условия для обмена замороженных средств россиян на деньги иностранцев, заблокированных на счетах типа «С» (вид банковского счета, который может открыть только иностранное физическое или юридическое лицо — прим. URA.RU). Обмен замороженными активами на сумму 100 миллиардов рублей может произойти в 2023 году, сказал Иван Чебесков «Известиям». После начала спецоперации на Украине Евросоюз заморозил российские активы на сумму 207 миллиардов евро. В качестве ответных мер в РФ приняли закон, позволяющий блокировать счета и имущество юрлиц, которых контролируют зарубежные организации.