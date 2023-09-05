Челябинские таможенники не пустили в РФ фуру с тоннами пива. Фото, видео

06 сентября 2023 в 10:49 Размер текста - 17 +

Фура перевозила алкоголь на сумму 1,5 млн рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Сотрудники мобильной группы Челябинской таможни не пустили через границу фуру, перевозящую тонны пива из Казахстана в Санкт-Петербург. Как сообщил URA.RU в пресс-службе ведомства, продукция не прошла экспертизу. «По документам и указанным на кегах сведениям в РФ ввозилось безалкогольное пиво. Однако проведенная таможенная экспертиза показала наличие в пиве этилового спирта. В соответствии с действующим законодательством перемещаемый алкогольный напиток подлежал обязательной маркировке, которая фактически отсутствовала», — сообщили URA.RU в пресс-службе таможни. В ведомстве отметили, что в Санкт-Петербург хотели завести 15 тонн пива на сумму около 1,5 млн рублей. После выявления спирта в продукции решается вопрос о возбуждении уголовного дела. «С начала года сотрудники мобильных групп проконтролировали 57 фактов ввоза пива общим весом 1800 тонн. В 12 случаях выявлены признаки фиктивной поставки. В отношении нарушителей приняты решения о возврате товара в Республику Казахстан», — приводит слова и. о. заместителя начальника таможни Дениса Цымбала пресс-служба ведомства. Информация о перевозимом пиве не соответствовала действительности Фото: пресс-служба Челябинской таможни

Сотрудники мобильной группы Челябинской таможни не пустили через границу фуру, перевозящую тонны пива из Казахстана в Санкт-Петербург. Как сообщил URA.RU в пресс-службе ведомства, продукция не прошла экспертизу. «По документам и указанным на кегах сведениям в РФ ввозилось безалкогольное пиво. Однако проведенная таможенная экспертиза показала наличие в пиве этилового спирта. В соответствии с действующим законодательством перемещаемый алкогольный напиток подлежал обязательной маркировке, которая фактически отсутствовала», — сообщили URA.RU в пресс-службе таможни. В ведомстве отметили, что в Санкт-Петербург хотели завести 15 тонн пива на сумму около 1,5 млн рублей. После выявления спирта в продукции решается вопрос о возбуждении уголовного дела. «С начала года сотрудники мобильных групп проконтролировали 57 фактов ввоза пива общим весом 1800 тонн. В 12 случаях выявлены признаки фиктивной поставки. В отношении нарушителей приняты решения о возврате товара в Республику Казахстан», — приводит слова и. о. заместителя начальника таможни Дениса Цымбала пресс-служба ведомства.