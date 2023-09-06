Киев оценил предательство летчика из РФ, угнавшего Ми-8, в 500 тысяч долларов

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Армия, разное, архив. Пермь, авиация, ввс россии, военный вертолет, ми 8, сво
ГУР готово наградить российского пилота-перебежчика за угнанный Ми-8 Фото:
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Предательство российского пилота-перебежчика Максима Кузьминова, угнавшего вертолет Ми-8 по заданию СБУ, Киев оценил в 500 тысяч долларов. Об этом заявил представитель главного управления украинской разведки Андрей Юсов.

Кузьминов угнал вертолет с запчастями для истребителей и прилетел на подконтрольную Украине территорию. «[Его ждет] хорошее денежное вознаграждение <…> 500 тысяч американских долларов», — сказал Андрей Юсов в эфире youtube-канала «FREEДОМ».

Также сообщается, что Главное управление разведки Украины выпустило документальный филь о пилоте-перебежчике. Там он рассказал, как перешел на сторону ВСУ.

Пилот угнал Ми-8 23 августа и приземлил его в Харьковской области. Позже Кузьминов заявил, что что угнал транспорт для ВСУ. По данным украинской прессы, летчик начал консультировать украинские войска по «убийствам русских», передает «Царьград».

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Предательство российского пилота-перебежчика Максима Кузьминова, угнавшего вертолет Ми-8 по заданию СБУ, Киев оценил в 500 тысяч долларов. Об этом заявил представитель главного управления украинской разведки Андрей Юсов. Кузьминов угнал вертолет с запчастями для истребителей и прилетел на подконтрольную Украине территорию. «[Его ждет] хорошее денежное вознаграждение <…> 500 тысяч американских долларов», — сказал Андрей Юсов в эфире youtube-канала «FREEДОМ». Также сообщается, что Главное управление разведки Украины выпустило документальный филь о пилоте-перебежчике. Там он рассказал, как перешел на сторону ВСУ. Пилот угнал Ми-8 23 августа и приземлил его в Харьковской области. Позже Кузьминов заявил, что что угнал транспорт для ВСУ. По данным украинской прессы, летчик начал консультировать украинские войска по «убийствам русских», передает «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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