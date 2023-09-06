Тюменских школьников вынудили сидеть в куртках на уроках

06 сентября 2023 в 20:50 Размер текста - 17 +

В школе рассохлись оконные рамы, есть проблемы с канализацией и не работают раковины Фото: Илья Московец © URA.RU В Тюмени во втором корпусе школы №22 ученики вынуждены сидеть на уроках в куртках из-за проблем с окнами. Об этом URA.RU рассказала местная жительница Евгения Шугаева. По словам тюменки, в школе рассохлись оконные рамы, есть проблемы с канализацией и не работают раковины. «Был опыт мытья окон в одном из классов, впервые мне было страшно: рамы рассохлись, местами держатся на гвоздях, окна заколочены и щели заделаны ватой и проклеены. В актовом зале очень холодно зимой, если у детей мероприятия, то одеваем их тепло. Проблемы с канализацией, в начальных классах есть раковины в кабинетах, но не везде они работают, требуется ремонт, так же и с туалетами», — сообщила корреспонденту URA.RU Евгения. По словам тюменки, родители учеников начальных классов ранее помогали с установкой пластиковых окон, за счет этого в некоторых кабинетах было тепло. Также отмечается, что территория корпуса не ограждена, поэтому на заднем дворе гуляют местные жители с собаками. В администрации Тюмени URA.RU рассказали, что разработку документов по ремонту школы завершили в текущем году. Планируется обновить здание, мебель, сделать места для отдыха и занятия спортом. «В настоящее время потребность в средствах на проведение капитального ремонта заявлена в проект бюджета со сроком финансирования работ в 2024 и 2025 годах и будет рассмотрена при утверждении бюджета в ноябре 2023 года. В ходе капитального ремонта будут проведены работы по обновлению здания, созданию современного образовательного пространства, полное обновление мебели. На территории будут созданы места для отдыха и занятия спортом как для учащихся, так и для жителей близлежащей территории», — добавили в мэрии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Тюмени во втором корпусе школы №22 ученики вынуждены сидеть на уроках в куртках из-за проблем с окнами. Об этом URA.RU рассказала местная жительница Евгения Шугаева. По словам тюменки, в школе рассохлись оконные рамы, есть проблемы с канализацией и не работают раковины. «Был опыт мытья окон в одном из классов, впервые мне было страшно: рамы рассохлись, местами держатся на гвоздях, окна заколочены и щели заделаны ватой и проклеены. В актовом зале очень холодно зимой, если у детей мероприятия, то одеваем их тепло. Проблемы с канализацией, в начальных классах есть раковины в кабинетах, но не везде они работают, требуется ремонт, так же и с туалетами», — сообщила корреспонденту URA.RU Евгения. По словам тюменки, родители учеников начальных классов ранее помогали с установкой пластиковых окон, за счет этого в некоторых кабинетах было тепло. Также отмечается, что территория корпуса не ограждена, поэтому на заднем дворе гуляют местные жители с собаками. В администрации Тюмени URA.RU рассказали, что разработку документов по ремонту школы завершили в текущем году. Планируется обновить здание, мебель, сделать места для отдыха и занятия спортом. «В настоящее время потребность в средствах на проведение капитального ремонта заявлена в проект бюджета со сроком финансирования работ в 2024 и 2025 годах и будет рассмотрена при утверждении бюджета в ноябре 2023 года. В ходе капитального ремонта будут проведены работы по обновлению здания, созданию современного образовательного пространства, полное обновление мебели. На территории будут созданы места для отдыха и занятия спортом как для учащихся, так и для жителей близлежащей территории», — добавили в мэрии.