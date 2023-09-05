В Челябинскую область придут ночные заморозки

Синоптики экстренно предупредили о заморозках в Челябинской области

06 сентября 2023 в 14:30 Размер текста - 17 +

До минус 2 градусов похолодает в Челябинске в ночь на 7 сентября Фото: Альбина Золотухина © URA.RU Заморозки до минус 2 градусов придут в Челябинскую область в ночь на 7 сентября. Экстренное предупреждение опубликовал региональный гидрометеоцентр. «Ночью и утром 7 сентября в отдельных районах Челябинской области ожидаются заморозки. Температура в воздухе и на поверхности почвы будет опускаться до минус 2 градусов», — говорится в штормовом предупреждении ЦГМС, опубликованном 6 сентября. Днем 7 сентября в регионе возобновятся дожди, которые 8 и 9 сентября перейдут в сильные ливни и грозы. При этом ночами заморозков не ожидается, синоптики обещают челябинцам температуру в 8—13 градусов. Днем столбики термометров будут подниматься до 12—20 градусов. Скрин: сайт челябинского ЦГМС

Заморозки до минус 2 градусов придут в Челябинскую область в ночь на 7 сентября. Экстренное предупреждение опубликовал региональный гидрометеоцентр. «Ночью и утром 7 сентября в отдельных районах Челябинской области ожидаются заморозки. Температура в воздухе и на поверхности почвы будет опускаться до минус 2 градусов», — говорится в штормовом предупреждении ЦГМС, опубликованном 6 сентября. Днем 7 сентября в регионе возобновятся дожди, которые 8 и 9 сентября перейдут в сильные ливни и грозы. При этом ночами заморозков не ожидается, синоптики обещают челябинцам температуру в 8—13 градусов. Днем столбики термометров будут подниматься до 12—20 градусов.