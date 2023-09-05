05 сентября 2023

В Челябинскую область придут ночные заморозки

Синоптики экстренно предупредили о заморозках в Челябинской области
© Служба новостей «URA.RU»
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До минус 2 градусов похолодает в Челябинске в ночь на 7 сентября Фото:

Заморозки до минус 2 градусов придут в Челябинскую область в ночь на 7 сентября. Экстренное предупреждение опубликовал региональный гидрометеоцентр.

«Ночью и утром 7 сентября в отдельных районах Челябинской области ожидаются заморозки. Температура в воздухе и на поверхности почвы будет опускаться до минус 2 градусов», — говорится в штормовом предупреждении ЦГМС, опубликованном 6 сентября.

Днем 7 сентября в регионе возобновятся дожди, которые 8 и 9 сентября перейдут в сильные ливни и грозы. При этом ночами заморозков не ожидается, синоптики обещают челябинцам температуру в 8—13 градусов. Днем столбики термометров будут подниматься до 12—20 градусов.

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Заморозки до минус 2 градусов придут в Челябинскую область в ночь на 7 сентября. Экстренное предупреждение опубликовал региональный гидрометеоцентр. «Ночью и утром 7 сентября в отдельных районах Челябинской области ожидаются заморозки. Температура в воздухе и на поверхности почвы будет опускаться до минус 2 градусов», — говорится в штормовом предупреждении ЦГМС, опубликованном 6 сентября. Днем 7 сентября в регионе возобновятся дожди, которые 8 и 9 сентября перейдут в сильные ливни и грозы. При этом ночами заморозков не ожидается, синоптики обещают челябинцам температуру в 8—13 градусов. Днем столбики термометров будут подниматься до 12—20 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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