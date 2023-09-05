В Челябинскую область придут ночные заморозки

Заморозки до минус 2 градусов придут в Челябинскую область в ночь на 7 сентября. Экстренное предупреждение опубликовал региональный гидрометеоцентр.
«Ночью и утром 7 сентября в отдельных районах Челябинской области ожидаются заморозки. Температура в воздухе и на поверхности почвы будет опускаться до минус 2 градусов», — говорится в штормовом предупреждении ЦГМС, опубликованном 6 сентября.
Днем 7 сентября в регионе возобновятся дожди, которые 8 и 9 сентября перейдут в сильные ливни и грозы. При этом ночами заморозков не ожидается, синоптики обещают челябинцам температуру в 8—13 градусов. Днем столбики термометров будут подниматься до 12—20 градусов.
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