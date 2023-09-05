05 сентября 2023

В челябинском городе подростки на мотоциклах устроили ДТП. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Фоторепортаж - авария с мотоциклом. Салехард, мотоцикл, дтп, авария, разбитый мотоцикл
В результате столкновения мотоциклов пострадала 14-летняя пассажирка (архивное фото) Фото:

В Пласте Челябинской области двое 15-летних подростков на мотоциклах столкнулись. В ДТП пострадала 14-летняя пассажирка, сообщили URA.RU 6 сентября в пресс-службе ГУ МВД по области.

«В Пласте произошло ДТП с участием 15-летних водителей. Один из них, за рулем мотоцикла Shoneray Patron Sport-250, на нерегулируемом перекрестке столкнулся с мотоциклом Racer RS-250, который ехал впереди под управлением ровесника. В результате пострадала 14-летняя пассажирка, ей назначено лечение в стационаре», — уточнили в пресс-службе ГУ МВД области.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего. Причиной аварии назвали превышение мотоциклистом скорости и отсутствие постоянного контроля за движением.

Подростков отстранили от управления, транспортные средства поместили на штрафстоянку. Решается вопрос о привлечении родителей к административной ответственности в соответствии со статьей 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

Мотоциклы задержаны и помещены на специализированную стоянку
Мотоциклы задержаны и помещены на специализированную стоянку
Фото:
Мотоциклисты столкнулись на нерегулируемом перекрестке
Мотоциклисты столкнулись на нерегулируемом перекрестке
Фото:

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В Пласте Челябинской области двое 15-летних подростков на мотоциклах столкнулись. В ДТП пострадала 14-летняя пассажирка, сообщили URA.RU 6 сентября в пресс-службе ГУ МВД по области. «В Пласте произошло ДТП с участием 15-летних водителей. Один из них, за рулем мотоцикла Shoneray Patron Sport-250, на нерегулируемом перекрестке столкнулся с мотоциклом Racer RS-250, который ехал впереди под управлением ровесника. В результате пострадала 14-летняя пассажирка, ей назначено лечение в стационаре», — уточнили в пресс-службе ГУ МВД области. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего. Причиной аварии назвали превышение мотоциклистом скорости и отсутствие постоянного контроля за движением. Подростков отстранили от управления, транспортные средства поместили на штрафстоянку. Решается вопрос о привлечении родителей к административной ответственности в соответствии со статьей 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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