В челябинском городе подростки на мотоциклах устроили ДТП. Фото

06 сентября 2023 в 14:42 Размер текста - 17 +

В результате столкновения мотоциклов пострадала 14-летняя пассажирка (архивное фото) Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU В Пласте Челябинской области двое 15-летних подростков на мотоциклах столкнулись. В ДТП пострадала 14-летняя пассажирка, сообщили URA.RU 6 сентября в пресс-службе ГУ МВД по области. «В Пласте произошло ДТП с участием 15-летних водителей. Один из них, за рулем мотоцикла Shoneray Patron Sport-250, на нерегулируемом перекрестке столкнулся с мотоциклом Racer RS-250, который ехал впереди под управлением ровесника. В результате пострадала 14-летняя пассажирка, ей назначено лечение в стационаре», — уточнили в пресс-службе ГУ МВД области. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего. Причиной аварии назвали превышение мотоциклистом скорости и отсутствие постоянного контроля за движением. Подростков отстранили от управления, транспортные средства поместили на штрафстоянку. Решается вопрос о привлечении родителей к административной ответственности в соответствии со статьей 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). Мотоциклы задержаны и помещены на специализированную стоянку Фото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области Мотоциклисты столкнулись на нерегулируемом перекрестке Фото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области

В Пласте Челябинской области двое 15-летних подростков на мотоциклах столкнулись. В ДТП пострадала 14-летняя пассажирка, сообщили URA.RU 6 сентября в пресс-службе ГУ МВД по области. «В Пласте произошло ДТП с участием 15-летних водителей. Один из них, за рулем мотоцикла Shoneray Patron Sport-250, на нерегулируемом перекрестке столкнулся с мотоциклом Racer RS-250, который ехал впереди под управлением ровесника. В результате пострадала 14-летняя пассажирка, ей назначено лечение в стационаре», — уточнили в пресс-службе ГУ МВД области. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего. Причиной аварии назвали превышение мотоциклистом скорости и отсутствие постоянного контроля за движением. Подростков отстранили от управления, транспортные средства поместили на штрафстоянку. Решается вопрос о привлечении родителей к административной ответственности в соответствии со статьей 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).