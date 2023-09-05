В Пласте Челябинской области двое 15-летних подростков на мотоциклах столкнулись. В ДТП пострадала 14-летняя пассажирка, сообщили URA.RU 6 сентября в пресс-службе ГУ МВД по области.
«В Пласте произошло ДТП с участием 15-летних водителей. Один из них, за рулем мотоцикла Shoneray Patron Sport-250, на нерегулируемом перекрестке столкнулся с мотоциклом Racer RS-250, который ехал впереди под управлением ровесника. В результате пострадала 14-летняя пассажирка, ей назначено лечение в стационаре», — уточнили в пресс-службе ГУ МВД области.
Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего. Причиной аварии назвали превышение мотоциклистом скорости и отсутствие постоянного контроля за движением.
Подростков отстранили от управления, транспортные средства поместили на штрафстоянку. Решается вопрос о привлечении родителей к административной ответственности в соответствии со статьей 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).
Мотоциклы задержаны и помещены на специализированную стоянку
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области
Мотоциклисты столкнулись на нерегулируемом перекрестке
В Пласте Челябинской области двое 15-летних подростков на мотоциклах столкнулись. В ДТП пострадала 14-летняя пассажирка, сообщили URA.RU 6 сентября в пресс-службе ГУ МВД по области. «В Пласте произошло ДТП с участием 15-летних водителей. Один из них, за рулем мотоцикла Shoneray Patron Sport-250, на нерегулируемом перекрестке столкнулся с мотоциклом Racer RS-250, который ехал впереди под управлением ровесника. В результате пострадала 14-летняя пассажирка, ей назначено лечение в стационаре», — уточнили в пресс-службе ГУ МВД области. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего. Причиной аварии назвали превышение мотоциклистом скорости и отсутствие постоянного контроля за движением. Подростков отстранили от управления, транспортные средства поместили на штрафстоянку. Решается вопрос о привлечении родителей к административной ответственности в соответствии со статьей 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).