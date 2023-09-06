В России хотят ввести маркировку на вредные продукты

Кабмин введет маркировку продуктов питания в соответствии с рекомендациями ВОЗ

07 сентября 2023 в 03:50 Размер текста - 17 +

На картошке фри и гамбургерах может появиться маркировка Фото: Александр Мамаев © URA.RU На продуктах питания с повышенным содержанием калорий и вредных веществ может появиться соответствующая маркировка. Об этом говорится в протоколе заседания Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере. «Правительство прорабатывает вопрос о появлении в России маркировки продуктов питания в соответствии с рекомендациями ВОЗ. На ее лицевой стороне предлагается вводить особое обозначение, если содержание вредных веществ и калорий в них превышает установленную законодательством норму», — приводят текст протокола «Известия». По итогам заседания вице-премьером Татьяной Голиковой были сформированы соответствующие поручения. Согласно рекомендациям ВОЗ, маркировка может появиться на мясной продукции, сделанной при помощи соления, вяления, ферментации, копчения или других процессов для улучшения вкуса или сохранности. Также к вредным продуктам могут отнести сладкие газированные напитки и продукты с высоким содержанием трансжиров, например, гамбургеры, картошку фри, любое мясо, приготовленное на гриле или на костре. Эксперты считают, что маркировка не должна пугать граждан. Ожидается, что она будет понятной и читаемой. Кроме того, кабин рассматривает вопрос о включении ожирения в перечень социально значимых заболеваний на ряду с туберкулезом, ВИЧ, раком и другими. Ранее заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов предложил обязать производителей указывать весь объем содержащегося в продукте сахара (включая сахарозаменители) в граммах и чайных ложках. Инициативу он направил главному санитарному врачу РФ Анне Поповой. Чернышов считает, что россияне употребляют слишком много сахара, так как не знают его реального количества в продуктах. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На продуктах питания с повышенным содержанием калорий и вредных веществ может появиться соответствующая маркировка. Об этом говорится в протоколе заседания Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере. «Правительство прорабатывает вопрос о появлении в России маркировки продуктов питания в соответствии с рекомендациями ВОЗ. На ее лицевой стороне предлагается вводить особое обозначение, если содержание вредных веществ и калорий в них превышает установленную законодательством норму», — приводят текст протокола «Известия». По итогам заседания вице-премьером Татьяной Голиковой были сформированы соответствующие поручения. Согласно рекомендациям ВОЗ, маркировка может появиться на мясной продукции, сделанной при помощи соления, вяления, ферментации, копчения или других процессов для улучшения вкуса или сохранности. Также к вредным продуктам могут отнести сладкие газированные напитки и продукты с высоким содержанием трансжиров, например, гамбургеры, картошку фри, любое мясо, приготовленное на гриле или на костре. Эксперты считают, что маркировка не должна пугать граждан. Ожидается, что она будет понятной и читаемой. Кроме того, кабин рассматривает вопрос о включении ожирения в перечень социально значимых заболеваний на ряду с туберкулезом, ВИЧ, раком и другими. Ранее заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов предложил обязать производителей указывать весь объем содержащегося в продукте сахара (включая сахарозаменители) в граммах и чайных ложках. Инициативу он направил главному санитарному врачу РФ Анне Поповой. Чернышов считает, что россияне употребляют слишком много сахара, так как не знают его реального количества в продуктах.