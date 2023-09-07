Командир «Русского Легиона» рассказал, как удалось устоять при наступлении ВСУ

Командир «Русского Легиона» Фомченков: выход из Херсона в 2022 году спас Крым

07 сентября 2023 в 15:06 Размер текста - 17 +

Выход из Херсона в 2022 смог остановить контрнаступление ВСУ, отметил Сергей Фомченков Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Решение в ноябре 2022 года о выводе российских войск из Херсона и переходе с правого берега Днепра на левый помогло защитить Крым, создать сильную линию обороны и остановить наступление ВСУ летом 2023-го. Об этом в беседе с URA.RU рассказал командир добровольческого движения «Русский Легион» Сергей Фомченков. «Если бы мы остались на правом берегу Херсонщины, возникла бы угроза окружения нашей группировки. Фронт был бы прорван на этом направлении, наша оборона бы не выдержала. ВСУ тогда смогли бы выйти к Крыму со стороны Херсонщины. Но благодаря принятому решению отхода на левый берег Днепра, мы сумели создать оборону („Линия Суровикина“ — фортификационные сооружения на левобережье Днепра, — прим. URA.RU), и не дать шанса ВСУ прорвать нас и выполнить свои замыслы. Командование ВСУ сделало ставку в своем масштабном летнем наступлении именно на это направление. Мы создали на южном направлении, на территории Херсонской области и Запорожья, мощную линию обороны. Мы сумели удержать большие силы, которые ВСУ накопило, включая западную бронетехнику, специально созданные корпуса резерва. Мы сейчас выматываем ВСУ, ослабляем их боеспособность. Они стали заложниками своей же тактики наступать всеми возможными силами на южном направлении. Поэтому то решение, которое было принято нашим командованием год назад, абсолютно адекватное и приведет нас к победе», — объяснил Сергей Фомченков. Собеседник агентства подчеркнул, что сейчас ВСУ несут большие потери, оказавшись в невыгодном положении. «С военной точки зрения это [переход на левый берег Днепра] было необходимое решение, потому что снабжение нашей группировки на правом берегу Херсона было затруднено из-за того, что в ВСУ постоянно наносили удары по нашим переправам, по мостам. Возникла угроза, что группировка наших ребят попадет в оперативное окружение, в плен к ВСУ. Чтобы укрепить оборону и избежать этого, было принято решение об отходе на левый берег, по которому обороняться гораздо удобнее, так как река является естественным препятствием. Сейчас в обратной ситуации находятся уже ВСУ. Они вынуждены нести большие потери, что создает предпосылки для того, чтобы в будущем мы смогли перейти в наступление и освободить территорию правобережной Херсонщины, которая является российской», — добавил Фомченков. Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил в интервью RTVI, что выход из Херсона в 2022 году был ошибкой. Депутат подчеркнул, что город можно было оборонить, но тогдашний командующий объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин принял решение отступить на левый берег Днепра, оставив противнику выгодные позиции. Позже в своем telegram-канала депутат Госдумы подчеркнул, что не давал комментарии в отношении генерала армии. Решение о выводе войск с правого берега Днепра было объявлено 9 ноября во время доклада Суровикина министру обороны РФ генералу армии Сергею Шойгу. Командующий рассказал о проблемах со снабжением войск за Днепром из-за постоянных обстрелов мостов и переправ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Решение в ноябре 2022 года о выводе российских войск из Херсона и переходе с правого берега Днепра на левый помогло защитить Крым, создать сильную линию обороны и остановить наступление ВСУ летом 2023-го. Об этом в беседе с URA.RU рассказал командир добровольческого движения «Русский Легион» Сергей Фомченков. «Если бы мы остались на правом берегу Херсонщины, возникла бы угроза окружения нашей группировки. Фронт был бы прорван на этом направлении, наша оборона бы не выдержала. ВСУ тогда смогли бы выйти к Крыму со стороны Херсонщины. Но благодаря принятому решению отхода на левый берег Днепра, мы сумели создать оборону („Линия Суровикина“ — фортификационные сооружения на левобережье Днепра, — прим. URA.RU), и не дать шанса ВСУ прорвать нас и выполнить свои замыслы. Командование ВСУ сделало ставку в своем масштабном летнем наступлении именно на это направление. Мы создали на южном направлении, на территории Херсонской области и Запорожья, мощную линию обороны. Мы сумели удержать большие силы, которые ВСУ накопило, включая западную бронетехнику, специально созданные корпуса резерва. Мы сейчас выматываем ВСУ, ослабляем их боеспособность. Они стали заложниками своей же тактики наступать всеми возможными силами на южном направлении. Поэтому то решение, которое было принято нашим командованием год назад, абсолютно адекватное и приведет нас к победе», — объяснил Сергей Фомченков. Собеседник агентства подчеркнул, что сейчас ВСУ несут большие потери, оказавшись в невыгодном положении. «С военной точки зрения это [переход на левый берег Днепра] было необходимое решение, потому что снабжение нашей группировки на правом берегу Херсона было затруднено из-за того, что в ВСУ постоянно наносили удары по нашим переправам, по мостам. Возникла угроза, что группировка наших ребят попадет в оперативное окружение, в плен к ВСУ. Чтобы укрепить оборону и избежать этого, было принято решение об отходе на левый берег, по которому обороняться гораздо удобнее, так как река является естественным препятствием. Сейчас в обратной ситуации находятся уже ВСУ. Они вынуждены нести большие потери, что создает предпосылки для того, чтобы в будущем мы смогли перейти в наступление и освободить территорию правобережной Херсонщины, которая является российской», — добавил Фомченков. Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил в интервью RTVI, что выход из Херсона в 2022 году был ошибкой. Депутат подчеркнул, что город можно было оборонить, но тогдашний командующий объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин принял решение отступить на левый берег Днепра, оставив противнику выгодные позиции. Позже в своем telegram-канала депутат Госдумы подчеркнул, что не давал комментарии в отношении генерала армии. Решение о выводе войск с правого берега Днепра было объявлено 9 ноября во время доклада Суровикина министру обороны РФ генералу армии Сергею Шойгу. Командующий рассказал о проблемах со снабжением войск за Днепром из-за постоянных обстрелов мостов и переправ.