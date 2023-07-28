В Telegram вспыхнули споры из-за удаления скандального поста Ходаковского о Суровикине

28 июля 2023 в 19:27 Размер текста - 17 +

Сергей Суровикин (на фото) не мог принять такое важное решение об оставлении Херсона, заявил Сергей Марков Фото: официальный сайт Президента РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Замглавы Росгвардии ДНР Александр Ходаковский удалил из своих соцсетей пост о том, что генерал армии Сергей Суровикин лично принял решение уйти из Херсона в ноябре 2022 года. Пользователи Telegram осудили Ходаковского, заподозрив его в попытке дискредитировать Суровикина. Александр Ходаковский писал, что оставление Херсона было личным решением генерала Суровикина. Замглавы Росгвардии ДНР был удивлен этим фактом, так как изначально представлял это решение как запланированное на самом высоком уровне. После шквала критики пост был удален. «Словам о том, что оставление Херсона было личным решением Суровикина, мало кто верит. Большинство также считает, что сделать такое заявление Ходаковского очень сильно попросили с целью дискредитировать Суровикина», — написал политолог Сергей Марков в своем telegram-канале. Он добавил, что такое важное решение не могло быть принято на уровне руководства СВО, только на высшем политическом уровне. «По факту заявления Александра Ходаковского — не по чувству „придавленности“, а по факту вообще возможности принятия такого решения Суровикиным. Конечно, это глупость», — отметил военный волонтер Роман Алехин в своем telegram-канале. Он добавил, что по ходу развития событий станет ясно, использовали ли Ходаковского для нападок на Суровикина. Если такие обвинения будут высказываться военкорами, которые причиняют публичное оскорбление «народно-армейскому генералу», то это может быть связано с возникающими карьерными перспективами Сергея Суровикина, заключил Алехин. Корреспондент URA.RU не смог дозвониться до Александра Ходаковского, известные редакции номера оказались заблокированы. Дополнительной информации получить не удалось. Ранее военкор Владимир Романов рассказывал о том, что Суровикин и его заместитель генерал-полковник Андрей Юдин находятся в СИЗО в Лефортово в Москве. Однако затем появились сообщения о том, что Суровикин на самом деле находится в отпуске в санатории на Северном Кавказе. Бывший главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов (признан иноагентом в России) выразил сомнения в версии об отпуске Суровикина, указывая на то, что он не поздравил своих близких с днем рождения в июле. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Замглавы Росгвардии ДНР Александр Ходаковский удалил из своих соцсетей пост о том, что генерал армии Сергей Суровикин лично принял решение уйти из Херсона в ноябре 2022 года. Пользователи Telegram осудили Ходаковского, заподозрив его в попытке дискредитировать Суровикина. Александр Ходаковский писал, что оставление Херсона было личным решением генерала Суровикина. Замглавы Росгвардии ДНР был удивлен этим фактом, так как изначально представлял это решение как запланированное на самом высоком уровне. После шквала критики пост был удален. «Словам о том, что оставление Херсона было личным решением Суровикина, мало кто верит. Большинство также считает, что сделать такое заявление Ходаковского очень сильно попросили с целью дискредитировать Суровикина», — написал политолог Сергей Марков в своем telegram-канале. Он добавил, что такое важное решение не могло быть принято на уровне руководства СВО, только на высшем политическом уровне. «По факту заявления Александра Ходаковского — не по чувству „придавленности“, а по факту вообще возможности принятия такого решения Суровикиным. Конечно, это глупость», — отметил военный волонтер Роман Алехин в своем telegram-канале. Он добавил, что по ходу развития событий станет ясно, использовали ли Ходаковского для нападок на Суровикина. Если такие обвинения будут высказываться военкорами, которые причиняют публичное оскорбление «народно-армейскому генералу», то это может быть связано с возникающими карьерными перспективами Сергея Суровикина, заключил Алехин. Корреспондент URA.RU не смог дозвониться до Александра Ходаковского, известные редакции номера оказались заблокированы. Дополнительной информации получить не удалось. Ранее военкор Владимир Романов рассказывал о том, что Суровикин и его заместитель генерал-полковник Андрей Юдин находятся в СИЗО в Лефортово в Москве. Однако затем появились сообщения о том, что Суровикин на самом деле находится в отпуске в санатории на Северном Кавказе. Бывший главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов (признан иноагентом в России) выразил сомнения в версии об отпуске Суровикина, указывая на то, что он не поздравил своих близких с днем рождения в июле.