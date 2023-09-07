В Екатеринбурге с октября закроются гастрономы сети «Елисейский»

С октября в Екатеринбурге закроются магазины сети «Елисейский», всего их насчитывается четыре. Причина — снижение покупательского спроса, сообщил на своей странице «ВКонтакте» владелец бизнеса Алексей Оглоблин.
«В 2014 году я открыл первый флагманский магазин, в 2015-м сеть насчитывала уже 30 магазинов. Сейчас их осталось четыре, и я объявляю о закрытии с октября. Это решение связано с тем, что мы не можем выдержать конкуренцию с федеральными сетями по ценам. Мы видим, что реальные доходы граждан падают, и мы ощутили отток покупателей в дискаунтеры к федеральным сетям», — рассказал Оглоблин.
Помещения из-под магазинов передадут в аренду. Сам бизнесмен планирует сосредоточиться на развитии другого своего проекта — фабрике готовой еды «Февронья».
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