В Екатеринбурге с октября закроются гастрономы сети «Елисейский»

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Покупатели в ТЦ. Курган, торговый центр, покупатели, магазин, овощи фрукты, супермаркет, продукты питания
В городе осталось четыре магазина «Елисейский» Фото:

С октября в Екатеринбурге закроются магазины сети «Елисейский», всего их насчитывается четыре. Причина — снижение покупательского спроса, сообщил на своей странице «ВКонтакте» владелец бизнеса Алексей Оглоблин.

«В 2014 году я открыл первый флагманский магазин, в 2015-м сеть насчитывала уже 30 магазинов. Сейчас их осталось четыре, и я объявляю о закрытии с октября. Это решение связано с тем, что мы не можем выдержать конкуренцию с федеральными сетями по ценам. Мы видим, что реальные доходы граждан падают, и мы ощутили отток покупателей в дискаунтеры к федеральным сетям», — рассказал Оглоблин.

Помещения из-под магазинов передадут в аренду. Сам бизнесмен планирует сосредоточиться на развитии другого своего проекта — фабрике готовой еды «Февронья».

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С октября в Екатеринбурге закроются магазины сети «Елисейский», всего их насчитывается четыре. Причина — снижение покупательского спроса, сообщил на своей странице «ВКонтакте» владелец бизнеса Алексей Оглоблин. «В 2014 году я открыл первый флагманский магазин, в 2015-м сеть насчитывала уже 30 магазинов. Сейчас их осталось четыре, и я объявляю о закрытии с октября. Это решение связано с тем, что мы не можем выдержать конкуренцию с федеральными сетями по ценам. Мы видим, что реальные доходы граждан падают, и мы ощутили отток покупателей в дискаунтеры к федеральным сетям», — рассказал Оглоблин. Помещения из-под магазинов передадут в аренду. Сам бизнесмен планирует сосредоточиться на развитии другого своего проекта — фабрике готовой еды «Февронья».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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