В Екатеринбурге с октября закроются гастрономы сети «Елисейский»

07 сентября 2023 в 17:47 Размер текста - 17 +

В городе осталось четыре магазина «Елисейский» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU С октября в Екатеринбурге закроются магазины сети «Елисейский», всего их насчитывается четыре. Причина — снижение покупательского спроса, сообщил на своей странице «ВКонтакте» владелец бизнеса Алексей Оглоблин. «В 2014 году я открыл первый флагманский магазин, в 2015-м сеть насчитывала уже 30 магазинов. Сейчас их осталось четыре, и я объявляю о закрытии с октября. Это решение связано с тем, что мы не можем выдержать конкуренцию с федеральными сетями по ценам. Мы видим, что реальные доходы граждан падают, и мы ощутили отток покупателей в дискаунтеры к федеральным сетям», — рассказал Оглоблин. Помещения из-под магазинов передадут в аренду. Сам бизнесмен планирует сосредоточиться на развитии другого своего проекта — фабрике готовой еды «Февронья».

С октября в Екатеринбурге закроются магазины сети «Елисейский», всего их насчитывается четыре. Причина — снижение покупательского спроса, сообщил на своей странице «ВКонтакте» владелец бизнеса Алексей Оглоблин. «В 2014 году я открыл первый флагманский магазин, в 2015-м сеть насчитывала уже 30 магазинов. Сейчас их осталось четыре, и я объявляю о закрытии с октября. Это решение связано с тем, что мы не можем выдержать конкуренцию с федеральными сетями по ценам. Мы видим, что реальные доходы граждан падают, и мы ощутили отток покупателей в дискаунтеры к федеральным сетям», — рассказал Оглоблин. Помещения из-под магазинов передадут в аренду. Сам бизнесмен планирует сосредоточиться на развитии другого своего проекта — фабрике готовой еды «Февронья».