Главного спонсора президентской кампании Зеленского обвинили в присвоении 250 млн долларов

НАБУ: Коломойский обвинен в присвоении 250 млн долларов
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Коломойский обвинен в присвоении 250 млн долларов Фото:

Украинского олигарха Игоря Коломойского обвинили в присвоении 250 миллионов долларов. Это следует из сообщения национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

«Детективы НАБУ сообщили бывшему конечному бенефициарному владельцу ПАО КБ „ПриватБанк“ о подозрении в завладении средствами банка на сумму более 9,2 миллиарда гривен», — говорится в сообщении НАБУ, опубликованном в telegram-канале. Там добавили, что следствие установило, в 2015 году Коломойский разработал план завладения средствами ПАО КБ «ПриватБанк» с целью дальнейшего финансирования подконтрольной оффшорной компании и увеличения собственной доли в уставном капитале банка.

Коломойский в 2019 году помог Владимиру Зеленскому стать президентом Украины. Его отправили под стражу на 60 дней второго сентября и обвинили по двум уголовным статьям: мошенничество и легализация имущества, полученного преступным путем.

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Украинского олигарха Игоря Коломойского обвинили в присвоении 250 миллионов долларов. Это следует из сообщения национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). «Детективы НАБУ сообщили бывшему конечному бенефициарному владельцу ПАО КБ „ПриватБанк“ о подозрении в завладении средствами банка на сумму более 9,2 миллиарда гривен», — говорится в сообщении НАБУ, опубликованном в telegram-канале. Там добавили, что следствие установило, в 2015 году Коломойский разработал план завладения средствами ПАО КБ «ПриватБанк» с целью дальнейшего финансирования подконтрольной оффшорной компании и увеличения собственной доли в уставном капитале банка. Коломойский в 2019 году помог Владимиру Зеленскому стать президентом Украины. Его отправили под стражу на 60 дней второго сентября и обвинили по двум уголовным статьям: мошенничество и легализация имущества, полученного преступным путем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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