Главного спонсора президентской кампании Зеленского обвинили в присвоении 250 млн долларов НАБУ: Коломойский обвинен в присвоении 250 млн долларов 07 сентября 2023 в 18:06 Размер текста - 17 + Коломойский обвинен в присвоении 250 млн долларов Фото: TASS / EPA Украинского олигарха Игоря Коломойского обвинили в присвоении 250 миллионов долларов. Это следует из сообщения национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). «Детективы НАБУ сообщили бывшему конечному бенефициарному владельцу ПАО КБ „ПриватБанк“ о подозрении в завладении средствами банка на сумму более 9,2 миллиарда гривен», — говорится в сообщении НАБУ, опубликованном в telegram-канале. Там добавили, что следствие установило, в 2015 году Коломойский разработал план завладения средствами ПАО КБ «ПриватБанк» с целью дальнейшего финансирования подконтрольной оффшорной компании и увеличения собственной доли в уставном капитале банка. Коломойский в 2019 году помог Владимиру Зеленскому стать президентом Украины. Его отправили под стражу на 60 дней второго сентября и обвинили по двум уголовным статьям: мошенничество и легализация имущества, полученного преступным путем. Украинского олигарха Игоря Коломойского обвинили в присвоении 250 миллионов долларов. Это следует из сообщения национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). «Детективы НАБУ сообщили бывшему конечному бенефициарному владельцу ПАО КБ „ПриватБанк“ о подозрении в завладении средствами банка на сумму более 9,2 миллиарда гривен», — говорится в сообщении НАБУ, опубликованном в telegram-канале. Там добавили, что следствие установило, в 2015 году Коломойский разработал план завладения средствами ПАО КБ «ПриватБанк» с целью дальнейшего финансирования подконтрольной оффшорной компании и увеличения собственной доли в уставном капитале банка. Коломойский в 2019 году помог Владимиру Зеленскому стать президентом Украины. Его отправили под стражу на 60 дней второго сентября и обвинили по двум уголовным статьям: мошенничество и легализация имущества, полученного преступным путем. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям