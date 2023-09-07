Главного спонсора президентской кампании Зеленского обвинили в присвоении 250 млн долларов

Украинского олигарха Игоря Коломойского обвинили в присвоении 250 миллионов долларов. Это следует из сообщения национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).
«Детективы НАБУ сообщили бывшему конечному бенефициарному владельцу ПАО КБ „ПриватБанк“ о подозрении в завладении средствами банка на сумму более 9,2 миллиарда гривен», — говорится в сообщении НАБУ, опубликованном в telegram-канале. Там добавили, что следствие установило, в 2015 году Коломойский разработал план завладения средствами ПАО КБ «ПриватБанк» с целью дальнейшего финансирования подконтрольной оффшорной компании и увеличения собственной доли в уставном капитале банка.
Коломойский в 2019 году помог Владимиру Зеленскому стать президентом Украины. Его отправили под стражу на 60 дней второго сентября и обвинили по двум уголовным статьям: мошенничество и легализация имущества, полученного преступным путем.
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