В Киеве арестовали олигарха, который сделал Зеленского президентом

Киевский суд отправил Коломойского под стражу до 31 октября
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Игорь Коломойский обвиняется по двум уголовным статьям Фото:

Украиский бизнесмен Игорь Коломойский отправлен под стражу на 60 дней (до 31 октября). Об этом сообщает украинская газета «Страна.ua».

«Шевченковский суд Киева отправил бизнесмена Игоря Коломойского под стражу — с возможностью внесения залога в размере 509 миллионов гривен (1 328 362 750 рублей)», — говорится в сообщении газеты в telegram-канале. Коломойский обвиняется по двум уголовным статьям: мошенничество и легализация имущества, полученного преступным путем.

Коломойский в 2019 году помог Владимиру Зеленскому стать президентом Украины. Однако усиление олигарха тогда насторожило западных партнеров.

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Украиский бизнесмен Игорь Коломойский отправлен под стражу на 60 дней (до 31 октября). Об этом сообщает украинская газета «Страна.ua». «Шевченковский суд Киева отправил бизнесмена Игоря Коломойского под стражу — с возможностью внесения залога в размере 509 миллионов гривен (1 328 362 750 рублей)», — говорится в сообщении газеты в telegram-канале. Коломойский обвиняется по двум уголовным статьям: мошенничество и легализация имущества, полученного преступным путем. Коломойский в 2019 году помог Владимиру Зеленскому стать президентом Украины. Однако усиление олигарха тогда насторожило западных партнеров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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