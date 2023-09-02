В Киеве арестовали олигарха, который сделал Зеленского президентом

Игорь Коломойский обвиняется по двум уголовным статьям
Украиский бизнесмен Игорь Коломойский отправлен под стражу на 60 дней (до 31 октября). Об этом сообщает украинская газета «Страна.ua».
«Шевченковский суд Киева отправил бизнесмена Игоря Коломойского под стражу — с возможностью внесения залога в размере 509 миллионов гривен (1 328 362 750 рублей)», — говорится в сообщении газеты в telegram-канале. Коломойский обвиняется по двум уголовным статьям: мошенничество и легализация имущества, полученного преступным путем.
Коломойский в 2019 году помог Владимиру Зеленскому стать президентом Украины. Однако усиление олигарха тогда насторожило западных партнеров.
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