Reuters: США выведут часть войск из Нигера

США займутся передислокацией войск в Нигере, пишет Reuters
новость из сюжетаВоенные перевороты в Африке
США планируют частичный вывод военного персонала из Нигера. Об этом агентству Reuters рассказал один из американских чиновников.
«CША выведут часть военного персонала из Нигера», —
Ранее стало известно, что США готовятся устранить «путчистских лидеров», которые пришли к власти в Нигере. После госпереворота, американский министр обороны Ллойд Остин и его французский коллега Себастьян Лекорню заявили о поиске дипломатического решения в отношении ситуации в Нигере.
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