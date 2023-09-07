Reuters: США выведут часть войск из Нигера

07 сентября 2023 в 22:35 Размер текста - 17 +

США займутся передислокацией войск в Нигере, пишет Reuters Фото: miliman/pickupimage.com новость из сюжета Военные перевороты в Африке США планируют частичный вывод военного персонала из Нигера. Об этом агентству Reuters рассказал один из американских чиновников. «CША выведут часть военного персонала из Нигера», — передает слова чиновника агентство. Там добавили, что Штаты также планируют перебросить в другое место силы и технику в этой стране. Ранее стало известно, что США готовятся устранить «путчистских лидеров», которые пришли к власти в Нигере. После госпереворота, американский министр обороны Ллойд Остин и его французский коллега Себастьян Лекорню заявили о поиске дипломатического решения в отношении ситуации в Нигере.

США планируют частичный вывод военного персонала из Нигера. Об этом агентству Reuters рассказал один из американских чиновников. «CША выведут часть военного персонала из Нигера», — передает слова чиновника агентство. Там добавили, что Штаты также планируют перебросить в другое место силы и технику в этой стране. Ранее стало известно, что США готовятся устранить «путчистских лидеров», которые пришли к власти в Нигере. После госпереворота, американский министр обороны Ллойд Остин и его французский коллега Себастьян Лекорню заявили о поиске дипломатического решения в отношении ситуации в Нигере.