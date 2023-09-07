Reuters: США выведут часть войск из Нигера

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США займутся передислокацией войск в Нигере, пишет Reuters Фото:
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Военные перевороты в Африке

США планируют частичный вывод военного персонала из Нигера. Об этом агентству Reuters рассказал один из американских чиновников.

«CША выведут часть военного персонала из Нигера», — передает слова чиновника агентство. Там добавили, что Штаты также планируют перебросить в другое место силы и технику в этой стране.

Ранее стало известно, что США готовятся устранить «путчистских лидеров», которые пришли к власти в Нигере. После госпереворота, американский министр обороны Ллойд Остин и его французский коллега Себастьян Лекорню заявили о поиске дипломатического решения в отношении ситуации в Нигере.

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США планируют частичный вывод военного персонала из Нигера. Об этом агентству Reuters рассказал один из американских чиновников. «CША выведут часть военного персонала из Нигера», — передает слова чиновника агентство. Там добавили, что Штаты также планируют перебросить в другое место силы и технику в этой стране. Ранее стало известно, что США готовятся устранить «путчистских лидеров», которые пришли к власти в Нигере. После госпереворота, американский министр обороны Ллойд Остин и его французский коллега Себастьян Лекорню заявили о поиске дипломатического решения в отношении ситуации в Нигере.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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