Рост зарплат россиян вернул экономику на уровень до начала СВО

Финансист Сафонов: рост зарплат россиян вернул экономику РФ на уровень 2021 года

08 сентября 2023 в 02:30 Размер текста - 17 +

Покупательская способность россиян вернулась на уровень до начала спецоперации, считает Александр Сафонов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Покупательская способность россиян вернулась на уровень 2021 года. Это связано с ростом зарплат и падающей безработицей, заявил профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. «Превышение роста доходов над инфляцией связано с сокращением безработицы и ростом на этом фоне заработных плат. Этим объясняется повышение покупательной способности», — передает слова Александра Сафонова РБК. По итогам второго квартала этого года соотношение доходов населения с величиной прожиточного минимума составило 332,5%. Этот показатель стал выше чем в 2021, тогда соотношение было 331,6%. При этом в прошлом году покупательская способность россиян снизилась до 317% прожиточного минимума. Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев заявил, что часть россиян получают зарплату ниже прожиточного минимума. Это связано с тем, что их устраивают на неполную ставку, а других вариантов заработать нет.

Покупательская способность россиян вернулась на уровень 2021 года. Это связано с ростом зарплат и падающей безработицей, заявил профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. «Превышение роста доходов над инфляцией связано с сокращением безработицы и ростом на этом фоне заработных плат. Этим объясняется повышение покупательной способности», — передает слова Александра Сафонова РБК. По итогам второго квартала этого года соотношение доходов населения с величиной прожиточного минимума составило 332,5%. Этот показатель стал выше чем в 2021, тогда соотношение было 331,6%. При этом в прошлом году покупательская способность россиян снизилась до 317% прожиточного минимума. Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев заявил, что часть россиян получают зарплату ниже прожиточного минимума. Это связано с тем, что их устраивают на неполную ставку, а других вариантов заработать нет.