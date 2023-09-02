Депутат ГД Арефьев: часть россиян получают зарплату ниже прожиточного минимума

03 сентября 2023 в 01:02 Размер текста - 17 +

Россияне получают меньше прожиточного минимума из-за неполной ставки Фото: Денис Моргунов © URA.RU В российских регионах граждане могут получать зарплату ниже прожиточного минимума, так как их устраивают на неполную ставку, а других вариантов заработать нет. Об этом URA.RU рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев. «В регионах, несмотря на то что зарплата не может быть меньше прожиточного минимума, делается очень просто. Берут человека, оформляют на полставки или треть ставки и платят ему, сколько возможно либо на сколько гражданин согласился. Поэтому у нас сегодня можно найти людей, которые работают по семь, восемь, десять тысяч рублей. Но они вынуждены работать, потому что другого заработка просто нигде нет», — сказал Николай Арефьев. Парламентарий добавил, что также существует проблема с индексацией зарплат для бюджетников. «Даже председатель Госдумы Вячеслав Володин как-то возмутился. Сказал, что бесполезно повышать зарплату врачам, потому что она уходит на повышение главврачам, а медперсонал остается на одной и той же зарплате. А у нас что у врачей, что у учителей зарплата не должна быть меньше, чем средняя по региону. И это все просто делается. За счет зарплаты главных врачей средняя зарплата в учреждении приближается к средней по региону. Но это совсем не значит, что зарплата у всех становится именно такой. Она остается на таком же уровне, что и была», — добавил политик. Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб анонсировала повышение пособия по временной нетрудоспособности, беременности, родам и безработице из-за повышения минимального размера оплаты труда (МРОТ), которое произойдет с началом нового года. Также российские экономисты предложили ряд мер по урегулированию кризиса в стране. Если все из них будут выполнены, рост дохода граждан может вырасти до 44%. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В российских регионах граждане могут получать зарплату ниже прожиточного минимума, так как их устраивают на неполную ставку, а других вариантов заработать нет. Об этом URA.RU рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев. «В регионах, несмотря на то что зарплата не может быть меньше прожиточного минимума, делается очень просто. Берут человека, оформляют на полставки или треть ставки и платят ему, сколько возможно либо на сколько гражданин согласился. Поэтому у нас сегодня можно найти людей, которые работают по семь, восемь, десять тысяч рублей. Но они вынуждены работать, потому что другого заработка просто нигде нет», — сказал Николай Арефьев. Парламентарий добавил, что также существует проблема с индексацией зарплат для бюджетников. «Даже председатель Госдумы Вячеслав Володин как-то возмутился. Сказал, что бесполезно повышать зарплату врачам, потому что она уходит на повышение главврачам, а медперсонал остается на одной и той же зарплате. А у нас что у врачей, что у учителей зарплата не должна быть меньше, чем средняя по региону. И это все просто делается. За счет зарплаты главных врачей средняя зарплата в учреждении приближается к средней по региону. Но это совсем не значит, что зарплата у всех становится именно такой. Она остается на таком же уровне, что и была», — добавил политик. Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб анонсировала повышение пособия по временной нетрудоспособности, беременности, родам и безработице из-за повышения минимального размера оплаты труда (МРОТ), которое произойдет с началом нового года. Также российские экономисты предложили ряд мер по урегулированию кризиса в стране. Если все из них будут выполнены, рост дохода граждан может вырасти до 44%.