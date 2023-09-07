На Челябинскую область надвигаются шквал и грозы с градом

Шквал, грозы с градом и ливни ожидаются в Челябинской области со второй половины дня 8 сентября и несколько последующих суток. Штормовое предупреждение экстренно распространил региональный гидрометеоцентр.
«Во второй половине дня 8 сентября, а также ночью и днем 9—10 сентября в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, а также очень сильные и продолжительные дожди. Местами пройдет крупный град. При грозах порывы шквального ветра будут достигать 25 метров в секунду», — говорится в тексте штормового предупреждения.
Ночные температуры будут колебаться от 4 до 12 градусов. Днем будет немногим теплее, от 9 до 16 градусов.
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