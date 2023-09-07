На Челябинскую область надвигаются шквал и грозы с градом

08 сентября 2023 в 11:47 Размер текста - 17 +

Погода в Челябинской области резко испортится уже к вечеру 8 сентября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Шквал, грозы с градом и ливни ожидаются в Челябинской области со второй половины дня 8 сентября и несколько последующих суток. Штормовое предупреждение экстренно распространил региональный гидрометеоцентр. «Во второй половине дня 8 сентября, а также ночью и днем 9—10 сентября в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, а также очень сильные и продолжительные дожди. Местами пройдет крупный град. При грозах порывы шквального ветра будут достигать 25 метров в секунду», — говорится в тексте штормового предупреждения. Ночные температуры будут колебаться от 4 до 12 градусов. Днем будет немногим теплее, от 9 до 16 градусов.

Шквал, грозы с градом и ливни ожидаются в Челябинской области со второй половины дня 8 сентября и несколько последующих суток. Штормовое предупреждение экстренно распространил региональный гидрометеоцентр. «Во второй половине дня 8 сентября, а также ночью и днем 9—10 сентября в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, а также очень сильные и продолжительные дожди. Местами пройдет крупный град. При грозах порывы шквального ветра будут достигать 25 метров в секунду», — говорится в тексте штормового предупреждения. Ночные температуры будут колебаться от 4 до 12 градусов. Днем будет немногим теплее, от 9 до 16 градусов.