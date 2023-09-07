07 сентября 2023

На Челябинскую область надвигаются шквал и грозы с градом

© Служба новостей «URA.RU»
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Поселок Нагорный Деревенская ОПГ Челябинск, непогода, ливень, дождь
Погода в Челябинской области резко испортится уже к вечеру 8 сентября Фото:

Шквал, грозы с градом и ливни ожидаются в Челябинской области со второй половины дня 8 сентября и несколько последующих суток. Штормовое предупреждение экстренно распространил региональный гидрометеоцентр.

«Во второй половине дня 8 сентября, а также ночью и днем 9—10 сентября в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, а также очень сильные и продолжительные дожди. Местами пройдет крупный град. При грозах порывы шквального ветра будут достигать 25 метров в секунду», — говорится в тексте штормового предупреждения.

Ночные температуры будут колебаться от 4 до 12 градусов. Днем будет немногим теплее, от 9 до 16 градусов.

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Шквал, грозы с градом и ливни ожидаются в Челябинской области со второй половины дня 8 сентября и несколько последующих суток. Штормовое предупреждение экстренно распространил региональный гидрометеоцентр. «Во второй половине дня 8 сентября, а также ночью и днем 9—10 сентября в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, а также очень сильные и продолжительные дожди. Местами пройдет крупный град. При грозах порывы шквального ветра будут достигать 25 метров в секунду», — говорится в тексте штормового предупреждения. Ночные температуры будут колебаться от 4 до 12 градусов. Днем будет немногим теплее, от 9 до 16 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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