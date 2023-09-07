07 сентября 2023

В Перми почтят память погибших при крушении «Боинга-737»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
День памяти и скорби. Курган, возложение цветов, мемориал памяти, акция памяти
Церемония пройдет в 15-й раз Фото:

В Перми 14 сентября на месте крушения «Боинга-737» состоится традиционная церемония «Час памяти». Родные и близкие соберутся вместе, чтобы почтить память погибших в авиакатастрофе, которая произошла 15 лет назад. Церемония начнется в 12:00.

«Участники церемонии почтят память погибших минутой молчания. Затем они соберутся вокруг памятной плиты с именами жертв крушения самолета и запустят в небо 88 воздушных шаров. Желающие возложат цветы у часовни», — сообщают в пресс-службе администрации города Перми.

Крушение пассажирского самолета «Боинг-737» произошло 14 сентября 2008 года. Лайнер авиакомпании «Аэрофлот-Норд» летел из Москвы в Пермь. Он разбился во время захода на посадку недалеко от микрорайона Ераничи. На месте крушения в память о погибших построили мемориальный комплекс.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми 14 сентября на месте крушения «Боинга-737» состоится традиционная церемония «Час памяти». Родные и близкие соберутся вместе, чтобы почтить память погибших в авиакатастрофе, которая произошла 15 лет назад. Церемония начнется в 12:00. «Участники церемонии почтят память погибших минутой молчания. Затем они соберутся вокруг памятной плиты с именами жертв крушения самолета и запустят в небо 88 воздушных шаров. Желающие возложат цветы у часовни», — сообщают в пресс-службе администрации города Перми. Крушение пассажирского самолета «Боинг-737» произошло 14 сентября 2008 года. Лайнер авиакомпании «Аэрофлот-Норд» летел из Москвы в Пермь. Он разбился во время захода на посадку недалеко от микрорайона Ераничи. На месте крушения в память о погибших построили мемориальный комплекс.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...