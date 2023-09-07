В Перми почтят память погибших при крушении «Боинга-737»

В Перми 14 сентября на месте крушения «Боинга-737» состоится традиционная церемония «Час памяти». Родные и близкие соберутся вместе, чтобы почтить память погибших в авиакатастрофе, которая произошла 15 лет назад. Церемония начнется в 12:00.
«Участники церемонии почтят память погибших минутой молчания. Затем они соберутся вокруг памятной плиты с именами жертв крушения самолета и запустят в небо 88 воздушных шаров. Желающие возложат цветы у часовни», — сообщают в пресс-службе администрации города Перми.
Крушение пассажирского самолета «Боинг-737» произошло 14 сентября 2008 года. Лайнер авиакомпании «Аэрофлот-Норд» летел из Москвы в Пермь. Он разбился во время захода на посадку недалеко от микрорайона Ераничи. На месте крушения в память о погибших построили мемориальный комплекс.
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