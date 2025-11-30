Логотип РИА URA.RU
Пермский концертмейстер Исхакова получила национальную премию в Санкт-Петербурге

30 ноября 2025 в 13:13
Представителей Пермского театра отметили премией

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Концертмейстер Пермского театра оперы и балета Жанна Исхакова получила Национальную премию «Онегин» в Санкт-Петербурге. Об этом рассказали представители театра.

«Исхакова стала лауреатом премии „Онегин“ в номинации „Концертмейстер, коуч“. Эта награда присуждается за выдающийся вклад в подготовку певцов и участие в ключевых творческих процессах», — сообщается в паблике театра в соцсети «ВКонтакте».

Солистка Пермской оперы Надежда Павлова получила награду в категории «Лучшая женская роль». Ее отметили за партии Олимпии, Джульетты и Антонии в опере Жака Оффенбаха «Сказки Гофмана».

Успехи пермских артистов на всероссийской арене — продолжение традиций местного театрального образования. Недавно в Перми прошло шоу, посвященное 80-летию хореографического училища, где выступили его выпускники, работающие в ведущих театрах страны. Училище зарекомендовало себя как одна из ведущих балетных школ России, а его выпускники танцуют на главных сценах страны и мира.

