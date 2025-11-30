Пермский концертмейстер Исхакова получила национальную премию в Санкт-Петербурге

Представителей Пермского театра отметили премией Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Концертмейстер Пермского театра оперы и балета Жанна Исхакова получила Национальную премию «Онегин» в Санкт-Петербурге. Об этом рассказали представители театра.

«Исхакова стала лауреатом премии „Онегин“ в номинации „Концертмейстер, коуч“. Эта награда присуждается за выдающийся вклад в подготовку певцов и участие в ключевых творческих процессах», — сообщается в паблике театра в соцсети «ВКонтакте».

Солистка Пермской оперы Надежда Павлова получила награду в категории «Лучшая женская роль». Ее отметили за партии Олимпии, Джульетты и Антонии в опере Жака Оффенбаха «Сказки Гофмана».

