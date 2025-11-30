Логотип РИА URA.RU
Происшествия

Беспилотная опасность объявлена в Пермском крае

30 ноября 2025 в 15:30
Об угрозе БПЛА предупредили жителей Пермского края

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Пермском крае днем 30 ноября объявили режим «Беспилотная опасность». Об этом предупредили представители МЧС России в регионе.

«Введен режим „Беспилотная опасность“. Все оперативные службы оповещены и находятся в полной готовности», — сообщается в telegram-канале чрезвычайного ведомства.

Режим «Беспилотная опасность» в Пермском крае вводится уже не в первый раз — ранее он был введен 21 ноября и впоследствии снят. Сейчас оперативные службы вновь приведены в состояние полной готовности.

