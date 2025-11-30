Беспилотная опасность объявлена в Пермском крае
30 ноября 2025 в 15:30
Об угрозе БПЛА предупредили жителей Пермского края
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Пермском крае днем 30 ноября объявили режим «Беспилотная опасность». Об этом предупредили представители МЧС России в регионе.
«Введен режим „Беспилотная опасность“. Все оперативные службы оповещены и находятся в полной готовности», — сообщается в telegram-канале чрезвычайного ведомства.
Режим «Беспилотная опасность» в Пермском крае вводится уже не в первый раз — ранее он был введен 21 ноября и впоследствии снят. Сейчас оперативные службы вновь приведены в состояние полной готовности.
Подписаться
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал