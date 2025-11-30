Пермские общественники добились строительства новой остановки для школьников
Для школьного автобуса оборудовали остановку в пермском поселке Ферма
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Жители поселка Ферма в Пермском крае обращались за помощью к представителям реготделения «Народного фронта» с просьбой, чтобы была оборудована остановка для школьного автобуса. Накануне павильон смонтировали. Об этом рассказали общественники.
«Несколько лет из-за отсутствия остановки 15 школьников преодолевали более километра опасного пути возле поселка Ферма. Сегодня местные жители, в частности мамы без тревоги в сердце провожают детей на учебу», — сообщается в паблике «Народный фронт/Пермский край» в соцсети «ВКонтакте».
В Пермском крае продолжают решать проблемы, связанные с транспортной безопасностью школьников. После того как в селе Фролы загорелся автобус, стоящий возле школы, в поселке Ферма оборудовали остановку. Теперь 15 детей смогут ждать транспорт в павильоне.
