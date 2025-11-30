Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Пермские общественники добились строительства новой остановки для школьников

30 ноября 2025 в 14:25
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Для школьного автобуса оборудовали остановку в пермском поселке Ферма

Для школьного автобуса оборудовали остановку в пермском поселке Ферма

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители поселка Ферма в Пермском крае обращались за помощью к представителям реготделения «Народного фронта» с просьбой, чтобы была оборудована остановка для школьного автобуса. Накануне павильон смонтировали. Об этом рассказали общественники.

«Несколько лет из-за отсутствия остановки 15 школьников преодолевали более километра опасного пути возле поселка Ферма. Сегодня местные жители, в частности мамы без тревоги в сердце провожают детей на учебу», — сообщается в паблике «Народный фронт/Пермский край» в соцсети «ВКонтакте». 

В Пермском крае продолжают решать проблемы, связанные с транспортной безопасностью школьников. После того как в селе Фролы загорелся автобус, стоящий возле школы, в поселке Ферма оборудовали остановку. Теперь 15 детей смогут ждать транспорт в павильоне.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал