Последний день осени в Перми будет теплым
30 ноября 2025 в 07:15
В Перми будет тепло и возможен снег
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Последний день осени будет теплыми для жителей Перми. Температура будет держаться выше 0 почти весь день. Такой прогноз дает telegram-канал «О погоде из первых рук»
Согласно прогнозу, 30 ноября будет облачно. Днем столбики термометра покажут до +3 градусов. Под ночь температура опустится до +1. При этом вечером и ночью возможны осадки в виде снега.
Начало декабря ожидается примерно таким же. По ночам температура будет стабильно ниже 0, а днем все еще возможны плюсовые показатели.
Подписаться
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал