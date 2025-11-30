Две фуры попали в аварию возле Перми
В Перми устанавливаются причины ДТП с участием большегрузов
Фото: Немышев Вячеслав © URA.RU
На выезде из Перми два большегруза попали в ДТП. Об этом URA.RU рассказали очевидцы.
«Одна фура врезалась в другую недалеко от села Фролы на выезде из Перми. Водителю стало плохо за рулем, его доставили в больницу», — говорится в сообщении жителей.
В Госавтоинспекцию по Перми направлен запрос информации по теме публикации. Ответ ожидается.
Ранее на трассе Полазна — Чусовой «КамАЗ» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя автомобилями Ford Transit. В результате аварии два человека погибли, еще трое получили травмы, двое из них были госпитализированы.
- Кирилл30 ноября 2025 11:29Мужика - водителя фуры медики увезли, говорят сердце прихватило.