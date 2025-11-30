Две фуры попали в аварию возле Перми

В Перми устанавливаются причины ДТП с участием большегрузов Фото: Немышев Вячеслав © URA.RU

На выезде из Перми два большегруза попали в ДТП. Об этом URA.RU рассказали очевидцы.

«Одна фура врезалась в другую недалеко от села Фролы на выезде из Перми. Водителю стало плохо за рулем, его доставили в больницу», — говорится в сообщении жителей.

В Госавтоинспекцию по Перми направлен запрос информации по теме публикации. Ответ ожидается.

Продолжение после рекламы