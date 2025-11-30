Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

ДТП

Две фуры попали в аварию возле Перми

30 ноября 2025 в 11:11
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В Перми устанавливаются причины ДТП с участием большегрузов

В Перми устанавливаются причины ДТП с участием большегрузов

Фото: Немышев Вячеслав © URA.RU

На выезде из Перми два большегруза попали в ДТП. Об этом URA.RU рассказали очевидцы.

«Одна фура врезалась в другую недалеко от села Фролы на выезде из Перми. Водителю стало плохо за рулем, его доставили в больницу», — говорится в сообщении жителей.

В Госавтоинспекцию по Перми направлен запрос информации по теме публикации. Ответ ожидается. 

Продолжение после рекламы

Ранее на трассе Полазна — Чусовой «КамАЗ» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя автомобилями Ford Transit. В результате аварии два человека погибли, еще трое получили травмы, двое из них были госпитализированы.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Комментарии (1)
  • Кирилл
    30 ноября 2025 11:29
    Мужика - водителя фуры медики увезли, говорят сердце прихватило.
Добавить комментарий
Следующий материал