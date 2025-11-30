Под гласным надзором полиции: как оппозиционеры смогли создать в царской России главный музей Перми

Дом Мешкова - главная резиденция Пермского краеведческого музея Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Пермский краеведческий музей отмеитл свое 135-летие. Главный музей края сегодня включает в себя множество филиалов, он же дал жизнь художественной галерее, планетарию и даже зоопарку. О том, как в Перми появился первый музей, при чем здесь революционеры и научный стендап — в материале URA.RU.

Революционеры у истоков музея

Официально датой основания Пермского музея называют 15 ноября 1890 года. В этот день состоялось первое заседание Пермской комиссии Уральского общества любителей естествознания (УОЛЕ). Именно любителей — среди первых членов комиссии было, например, четверо железнодорожников. Более того, они находились под надзором полиции, рассказывает ведущий научный сотрудник Пермского краеведческого музея Елена Литвинова.

«На первом собрании было всего семь человек. Обычно, когда говорят о создании музея, называют Николая Никифоровича Новокрещенных, выбранного первым хранителем библиотеки музея Александра Криля и секретаря комиссии Сергея Сергеева. Вообще четверо из семерых собравшихся на первое заседание комиссии были железнодорожниками. Все они находились под гласным надзором полиции, потому что все они были представителями народнических организаций», — говорит Литвинова.

Елена Литвинова знает очень много об истории музея





Криль, например, начал свою революционную деятельность еще студентом Московского университета. Некоторое время жил в эмиграции в Швейцарии. Дважды был арестован. Второй раз за участие в «Красном кресте Народной воли». Его приговорили к высылке в Западную Сибирь на пять лет, но этот приговор отменили, и Криля оставили в Перми под гласным надзором полиции.

Еще один политактивист, стоящий у истоков пермского музея — Федор Николаевич Демиш. Он был организатором первого в Молдавии народнического кружка среди рабочих Кишинева. В его кружке было много участников, а в итоге под следствие попали около ста человек. Другой железнодорожник-музейщик — пермяк Василий Филиппович Казаков. Он был основателем самой крупной народнической организации в Мотовилихе — Организации пермских декабристов. По его делу прошли и были арестованы примерно 70 человек. Членом этой организации был и Иван Остроумов, ставший потом хранителем и первым историком нашего музея, отмечает Литвинова.

О политических взглядах других членов Пермской комиссии история умалчивает. Но это были инженеры, служащие, врачи. Настоящим археологом был Сергей Иванович Сергеев. «Куда бы не заносила его судьба, он везде занимался археологическими раскопками. В Екатеринбурге он возглавлял археологическую комиссию. Именно с его приездом в Пермь в 1890 году и связано создание нашего музея. Не случайно его называли душой музея, потому что он действительно очень много сделал для организации Пермской комиссии», — рассказывает Литвинова.

Самым известным из первых членов Пермской комиссии УОЛЕ был Николай Новокрещенных. Более того, он был лично знаком с губернатором Василием Лукошковым, что помогало решать различные организационные вопросы. Поэтому Новокрещенных и выбрали председателем комиссии.

Андеграунд и мытарства

Здание Пермского научно-промышленного музея в 1897-1922 годах на ул. Петропавловская, 38. Начало XX века





Сложно представить, но первые годы у пермского музея вообще не было никакого помещения. Только в 1892 году ему выделили две комнаты в подвале городского театра. Но уже через год музей выселили. Переезжает он в дом купца Кузнецова, в котором сейчас располагается Почтамт. Здесь сразу же были организованы первые выставки для посетителей. Главной стала археологическая экспозиция. Но и здесь музей не задерживается — через два года здание продано, и приходится искать новое. Тогда внимание музейщиков обратилось на дом Анны Любимовой на Петропавловской, 38. Он пострадал от пожара, и хозяйка передала его городу. Дума уступила дом музею и по ходу ремонта в течение двух лет в него постепенно переезжали коллекции. Особняк сохранился до сих пор — в нем расположен Краевой клинический кожно-венерологический диспансер. По этому адресу музей просуществовал четверть века. Только в 1920-х музей переезжает в здание бывшей духовной семинарии, потом в помещения бывшего архиерейского дома и, наконец, в 2007 году в Дом Мешкова.

Реклама, бесплатный вход и митинги

Уличная выставка у дома Мешкова рассказывает о ярких вехах истории музея





Чтобы пермяки осознали важность и необходимость музея как социокультурного феномена, его организаторам приходилось бороться многие годы. Публику на выставки и заседания научного общества завлекали листовками и рекламой в газетах. Елена Литвинова подчеркивает, что в пермском музее активно занимались популяризацией науки. «В Перми за первые 11 лет было проведено 169 публичных заседаний, столько же заседаний примерно УОЛЕ в Екатеринбурге провело за 25 лет. В Перми за 25 лет было прочитано 537 докладов, а в Екатеринбурге — 78. Так что наш музей был лидером по научно-просветительской деятельности», — рассказывает исследователь. По пятницам в музее читались доклады по краеведению, по субботам проводили научно-популярные лекции, например, по гимназическому курсу, а по воскресеньям для детей проводили различные опыты. Еще в музее читали и прикладные лекции, например, по пчеловодству или фотоделу. Выступали в музее известные писатели, журналисты, ученые, которые приезжали в Пермь.

«Когда в город приехал психолог Петр Каптерев, на музейную лекцию собрались 250 человек. Зал столько не вмещал, поэтому люди вышли во двор здания и стоя слушали два часа эту лекцию. Сам губернатор Дмитрий Арсеньев был среди этой стоящей публики», — приводит пример Елена Литвинова.

Практический все лекции были бесплатными. Бесплатным был и вход в музей. Эта традиция сохранялась вплоть до прихода к власти большевиков. В год музей посещали около 40 тысяч человек при общем населении города в 100 тысяч. Изначально музей содержали за счет членских взносов. В начале XX деньги на его работу начали выделять из бюджета города и региона. Бюджет музея равнялся двум-четырем тысячам рублей в год. Зарплата городского головы тогда составляла шесть тысяч рублей в год.

Был музей и местом для политических собраний. В 1905 году здесь проводили митинги, собирались профсоюзы и партии. После первой революции, когда пришло время реакции, музею запретили любую просветительскую деятельность. Была открыта только экспозиция.

Коллекции

Все коллекции музея в условиях полного безденежья формировались за счет частных пожертвований и экспедиций самих музейщиков. В команде были сильные археологи, которые проводили множество раскопок на территории Прикамья. Энтомолог Федор Гельцерман каждое лето ходил по окрестностям Перми, собирал насекомых. Он составлял каталог, рассказывал о жизни насекомых. Его коллекции до сих пор сохранились в Пермском краеведческом музее. А Сергей Львович Ушков, будучи охотником, добывал в окрестностях Перми для музея коллекцию птиц и животных.

«Дети» музея

Коллекции музея с годами росли, выделяясь в отдельные структуры учреждения. После революции 1917 года большие перспективы получил художественный отдел — в стране было множество покинутых усадеб с частными коллекциями. Разоренными стояли и церкви. В 1920-е годы коллекция художественного отдела возросла в десятки раз до тысяч экспонатов. Так и появился Художественный музей, а затем знаменитая Пермская художественная галерея.

Зоопарк — тоже был частью Пермского музея. Он находился рядом с ним, в помещениях конюшни. «Животные в музее появились еще до революции. В начале ХХ века упоминается, что в музее есть аквариум с рыбками, куда нерадивые посетители бросали окурки, ловили рыбок руками. Также посетители замучили до смерти черепаху. Так что какие-то животные были в музее», — рассказывает Литвинова. В 1922 году в музее было более 50 разных животных. Их решили показывать в отдельном здании за отдельные деньги. В 1928 году в коллекцию животных поступило более 300 экземпляров. Но, так как не все сотрудники были подготовлены для ухаживания за ними, половина животных погибла, а часть растащили посетители. В 1933 году зоопарк стал самостоятельной организацией.

Планетарий также появился благодаря сотрудникам первого музея. В 1960 году его разместили в одном из залов. На купол, который был похож на огромный зонт, проецировались созвездия. Создали для экспозиции и уникальный глобус с искусственным спутником Земли, который летал и издавал сигналы. Шоу пользовалось бешеным успехом, поэтому в 1961 году купили передвижной планетарий, с которым сотрудники музея ездили по городам и селам области. В 1968 году в городе построили и открыли уже отдельный стационарный планетарий.