На набережной Перми заметили необычного зверька. Видео

На набережной Перми увидели лису
30 ноября 2025 в 05:23
Лиса, по сообщеням очевидцев, ловила мышей

Фото: Илья Московец © URA.RU

На главной набережной Перми заметили лису. Рыжий хищник гулял по заснеженным склонам и даже не боялся людей. Об этом сообщили очевидцы.

«Прямо сейчас на набережной лиса. Ловит мышей», — передает слова очевидцев telegram-канал «ЧП Пермь».

Появление лисы в Перми не является исключением в последнее время. Ранее жители Надыма (ЯНАО) замечали рыжих хищников в черте города, в том числе на детских площадках. Специалисты предупреждают, что лисы могут быть опасны, так как переносят болезни, в том числе бешенство, и советуют не приближаться к животным, не вступать с ними в контакт и при встрече медленно отходить на безопасное расстояние.

telegram-канал «ЧП Пермь»

