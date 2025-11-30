Губернатор Пермского края Махонин поздравил жителей с Днем матери

Махонин поздравил жителей с Днем матери Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поздравил жителей с Днем матери. Он поблагодарил их за любовь и заботу о детях. Поздравление главы края опубликовано на сайте властей региона.

«Мама — самый близкий и дорогой человек», — написал в поздравлении Махонин. Он подчеркнул, что матери воспитывают в детях самые лучшие качества. Они всегда готовы поддержать и дать мудрый совет.