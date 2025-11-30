Губернатор Пермского края Махонин поздравил жителей с Днем матери
30 ноября 2025 в 10:37
Махонин поздравил жителей с Днем матери
Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поздравил жителей с Днем матери. Он поблагодарил их за любовь и заботу о детях. Поздравление главы края опубликовано на сайте властей региона.
«Мама — самый близкий и дорогой человек», — написал в поздравлении Махонин. Он подчеркнул, что матери воспитывают в детях самые лучшие качества. Они всегда готовы поддержать и дать мудрый совет.
Губернатор отдельно поблагодарил матерей защитников Отечества. Он пожелал всем мамам счастья и семейного благополучия.
Подписаться
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал