Общество

Губернатор Пермского края Махонин поздравил жителей с Днем матери

30 ноября 2025 в 10:37
Махонин поздравил жителей с Днем матери

Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поздравил жителей с Днем матери. Он поблагодарил их за любовь и заботу о детях. Поздравление главы края опубликовано на сайте властей региона.

«Мама — самый близкий и дорогой человек», — написал в поздравлении Махонин. Он подчеркнул, что матери воспитывают в детях самые лучшие качества. Они всегда готовы поддержать и дать мудрый совет.

Губернатор отдельно поблагодарил матерей защитников Отечества. Он пожелал всем мамам счастья и семейного благополучия.

