ВС РФ подбили второй танк Challenger 2 в Запорожской области

08 сентября 2023 в 15:28 Размер текста - 17 +

ВС РФ во второй раз уничтожили британский танк, сообщил Евгений Балицкий Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские войска смогли уничтожить танк Challenger 2 в Запорожской области. Об этом заявил врио главы региона Евгений Балицкий. Первый танк данной модели был уничтожен в начале сентября. «Их (танков Challenger 2 — прим. URA.RU) порядка семи штук. <…> А два вот вышли, по ним отработали „Корнетом“. В принципе, с первого же попадания полыхнул [второй танк]», — рассказал Балицкий в эфире телеканала «Россия 24». Ранее стало известно, что ВС РФ смогли впервые уничтожить британский танк Challenger 2 в Запорожской области. Это произошло 5 сентября, передает RT. Глава МО Британии Грант Шаппс подтвердил данную информацию, пишет «Национальная служба новостей». Авторы американского журнала Military Watch писали, что США могут пересмотреть позицию по отправке вооружений ВСУ после уничтожения Россией бронемашины, сообщает телеканал 360.

Российские войска смогли уничтожить танк Challenger 2 в Запорожской области. Об этом заявил врио главы региона Евгений Балицкий. Первый танк данной модели был уничтожен в начале сентября. «Их (танков Challenger 2 — прим. URA.RU) порядка семи штук. <…> А два вот вышли, по ним отработали „Корнетом“. В принципе, с первого же попадания полыхнул [второй танк]», — рассказал Балицкий в эфире телеканала «Россия 24». Ранее стало известно, что ВС РФ смогли впервые уничтожить британский танк Challenger 2 в Запорожской области. Это произошло 5 сентября, передает RT. Глава МО Британии Грант Шаппс подтвердил данную информацию, пишет «Национальная служба новостей». Авторы американского журнала Military Watch писали, что США могут пересмотреть позицию по отправке вооружений ВСУ после уничтожения Россией бронемашины, сообщает телеканал 360.