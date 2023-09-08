Мишустин оценил дефицит бюджета России по итогам 2023 года

Мишустин: за семь месяцев увеличение ВВП превысило 2%

08 сентября 2023 в 16:00 Размер текста - 17 +

Михаил Мишустин сообщил, что в России закрепился экономический рост Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российский бюджет в 2023 году может быть исполнен с дефицитом на уровне первоначального прогноза в 2% ВВП. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. По его словам, в РФ закрепился экономический рост. «Устойчивый курс на положительные изменения позволяет рассчитывать на исполнение федерального бюджета в текущем году с дефицитом на уровне первоначального прогноза в 2% ВВП», — сообщил Мишустин на совещании о проекте федерального бюджета на трехлетку. Его слова приводит telegram-канал правительства РФ . Он отметил, что такая тенденция может быть и в 2024 году. Мишустин сообщил, что в России сохранился экономический рост. По его словам, за семь месяцев рост ВВП превысил 2%. Ранее в Росстате заявили, что ВВП РФ увеличился на 1,6% в годовом выражении в первом полугодии, передает RT. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что Россия стала за 10 лет самой крупной европейской экономикой и вошла в пятерку мировых лидеров, несмотря на западные санкции.

Российский бюджет в 2023 году может быть исполнен с дефицитом на уровне первоначального прогноза в 2% ВВП. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. По его словам, в РФ закрепился экономический рост. «Устойчивый курс на положительные изменения позволяет рассчитывать на исполнение федерального бюджета в текущем году с дефицитом на уровне первоначального прогноза в 2% ВВП», — сообщил Мишустин на совещании о проекте федерального бюджета на трехлетку. Его слова приводит telegram-канал правительства РФ. Он отметил, что такая тенденция может быть и в 2024 году. Мишустин сообщил, что в России сохранился экономический рост. По его словам, за семь месяцев рост ВВП превысил 2%. Ранее в Росстате заявили, что ВВП РФ увеличился на 1,6% в годовом выражении в первом полугодии, передает RT. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что Россия стала за 10 лет самой крупной европейской экономикой и вошла в пятерку мировых лидеров, несмотря на западные санкции.