Володин: экономика России стала самой крупной в Европе

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Организационное собрание фракции политической партии "Единая Россия". Москва, володин вячеслав
Санкции ударили по их инициаторам в ответ, заявил Вячеслав Володин Фото:

Несмотря на множество введенных санкций, Россия стала за 10 лет самой крупной европейской экономикой и вошла в пятерку мировых лидеров. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Россия, несмотря на более 17,5 тысяч введенных санкций, за эти 10 лет стала самой крупной европейской экономикой», — написал Володин в своем telegram-канале. Он отметил, что страна вошла в пятерку мировых лидеров.

По словам Володина, санкции ударили по их инициаторам в ответ. США потеряли экономическое лидерство и не пощадили союзников, пытаясь за их счет удержать свою гегемонию, заключил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российская экономика постепенно восстанавливается. Премьер-министр Михаил Мишустин согласился с ним, отметив, что экономика страны растет, несмотря на санкции. Путин сказал, что несмотря на пессимистические прогнозы, в 2022 году Россия стала пятой по величине экономикой мира, опередив Германию. При этом сейчас темпы роста ВВП остаются устойчивыми, а ситуация в бюджете начала стабилизироваться, отметил российский лидер, передает RT.

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Несмотря на множество введенных санкций, Россия стала за 10 лет самой крупной европейской экономикой и вошла в пятерку мировых лидеров. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. «Россия, несмотря на более 17,5 тысяч введенных санкций, за эти 10 лет стала самой крупной европейской экономикой», — написал Володин в своем telegram-канале. Он отметил, что страна вошла в пятерку мировых лидеров. По словам Володина, санкции ударили по их инициаторам в ответ. США потеряли экономическое лидерство и не пощадили союзников, пытаясь за их счет удержать свою гегемонию, заключил он. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российская экономика постепенно восстанавливается. Премьер-министр Михаил Мишустин согласился с ним, отметив, что экономика страны растет, несмотря на санкции. Путин сказал, что несмотря на пессимистические прогнозы, в 2022 году Россия стала пятой по величине экономикой мира, опередив Германию. При этом сейчас темпы роста ВВП остаются устойчивыми, а ситуация в бюджете начала стабилизироваться, отметил российский лидер, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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