Володин: экономика России стала самой крупной в Европе

25 августа 2023 в 10:34 Размер текста - 17 +

Санкции ударили по их инициаторам в ответ, заявил Вячеслав Володин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Несмотря на множество введенных санкций, Россия стала за 10 лет самой крупной европейской экономикой и вошла в пятерку мировых лидеров. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. «Россия, несмотря на более 17,5 тысяч введенных санкций, за эти 10 лет стала самой крупной европейской экономикой», — написал Володин в своем telegram-канале. Он отметил, что страна вошла в пятерку мировых лидеров. По словам Володина, санкции ударили по их инициаторам в ответ. США потеряли экономическое лидерство и не пощадили союзников, пытаясь за их счет удержать свою гегемонию, заключил он. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российская экономика постепенно восстанавливается. Премьер-министр Михаил Мишустин согласился с ним, отметив, что экономика страны растет, несмотря на санкции. Путин сказал, что несмотря на пессимистические прогнозы, в 2022 году Россия стала пятой по величине экономикой мира, опередив Германию. При этом сейчас темпы роста ВВП остаются устойчивыми, а ситуация в бюджете начала стабилизироваться, отметил российский лидер, передает RT.

Несмотря на множество введенных санкций, Россия стала за 10 лет самой крупной европейской экономикой и вошла в пятерку мировых лидеров. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. «Россия, несмотря на более 17,5 тысяч введенных санкций, за эти 10 лет стала самой крупной европейской экономикой», — написал Володин в своем telegram-канале. Он отметил, что страна вошла в пятерку мировых лидеров. По словам Володина, санкции ударили по их инициаторам в ответ. США потеряли экономическое лидерство и не пощадили союзников, пытаясь за их счет удержать свою гегемонию, заключил он. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российская экономика постепенно восстанавливается. Премьер-министр Михаил Мишустин согласился с ним, отметив, что экономика страны растет, несмотря на санкции. Путин сказал, что несмотря на пессимистические прогнозы, в 2022 году Россия стала пятой по величине экономикой мира, опередив Германию. При этом сейчас темпы роста ВВП остаются устойчивыми, а ситуация в бюджете начала стабилизироваться, отметил российский лидер, передает RT.