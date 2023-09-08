Пророссийский блогер Бадалян раскрыл настоящую причину своего задержания

Блогер Бадалян: меня задержали, потому что я стал много говорить

09 сентября 2023 в 00:51 Размер текста - 17 +

Блогер Микаэл Бадалян сказал, что его задержали из-за того, что он «стал много говорить» (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пророссийского блогера Микаэля Бадаляна задержали из-за того, что тот «стал очень много говорить». Об этом он рассказал лично. «Если говорить откровенно, я оказался не в то время, не в том месте. Все это было использовано, чтобы довольно открыто передать четкое сообщение, что я слишком много стал говорить», — сказал Бадалян. Его слова передают «Известия» в Telegram. Бадалян отметил, что ему не предъявили никаких обвинений. По его словам, его и журналиста «Sputnik Армении» Ашота Геворкяна скрутил отряд «Альфа». Бадаляна и Геворкяна задержали 6 сентября в Горисе на юге Армении. Их подозревали в незаконном обороте огнестрельного оружия, сообщали в Следственном комитете Армении. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала провокацией задержание мужчин, которое направлено на «омрачение» связей между Россией и Арменией, передает телеканал 360. Позднее их отпустили. По версии следствия, в багажник машины Геворкяна без его ведома положили пакет с автоматом, патронами и гранатами.

Пророссийского блогера Микаэля Бадаляна задержали из-за того, что тот «стал очень много говорить». Об этом он рассказал лично. «Если говорить откровенно, я оказался не в то время, не в том месте. Все это было использовано, чтобы довольно открыто передать четкое сообщение, что я слишком много стал говорить», — сказал Бадалян. Его слова передают «Известия» в Telegram. Бадалян отметил, что ему не предъявили никаких обвинений. По его словам, его и журналиста «Sputnik Армении» Ашота Геворкяна скрутил отряд «Альфа». Бадаляна и Геворкяна задержали 6 сентября в Горисе на юге Армении. Их подозревали в незаконном обороте огнестрельного оружия, сообщали в Следственном комитете Армении. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала провокацией задержание мужчин, которое направлено на «омрачение» связей между Россией и Арменией, передает телеканал 360. Позднее их отпустили. По версии следствия, в багажник машины Геворкяна без его ведома положили пакет с автоматом, патронами и гранатами.