08 сентября 2023

Пророссийский блогер Бадалян раскрыл настоящую причину своего задержания

Блогер Бадалян: меня задержали, потому что я стал много говорить
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Блогер Микаэл Бадалян сказал, что его задержали из-за того, что он «стал много говорить» (архивное фото) Фото:

Пророссийского блогера Микаэля Бадаляна задержали из-за того, что тот «стал очень много говорить». Об этом он рассказал лично.

«Если говорить откровенно, я оказался не в то время, не в том месте. Все это было использовано, чтобы довольно открыто передать четкое сообщение, что я слишком много стал говорить», — сказал Бадалян. Его слова передают «Известия» в Telegram.

Бадалян отметил, что ему не предъявили никаких обвинений. По его словам, его и журналиста «Sputnik Армении» Ашота Геворкяна скрутил отряд «Альфа».

Бадаляна и Геворкяна задержали 6 сентября в Горисе на юге Армении. Их подозревали в незаконном обороте огнестрельного оружия, сообщали в Следственном комитете Армении.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала провокацией задержание мужчин, которое направлено на «омрачение» связей между Россией и Арменией, передает телеканал 360. Позднее их отпустили. По версии следствия, в багажник машины Геворкяна без его ведома положили пакет с автоматом, патронами и гранатами.

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Пророссийского блогера Микаэля Бадаляна задержали из-за того, что тот «стал очень много говорить». Об этом он рассказал лично. «Если говорить откровенно, я оказался не в то время, не в том месте. Все это было использовано, чтобы довольно открыто передать четкое сообщение, что я слишком много стал говорить», — сказал Бадалян. Его слова передают «Известия» в Telegram. Бадалян отметил, что ему не предъявили никаких обвинений. По его словам, его и журналиста «Sputnik Армении» Ашота Геворкяна скрутил отряд «Альфа». Бадаляна и Геворкяна задержали 6 сентября в Горисе на юге Армении. Их подозревали в незаконном обороте огнестрельного оружия, сообщали в Следственном комитете Армении. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала провокацией задержание мужчин, которое направлено на «омрачение» связей между Россией и Арменией, передает телеканал 360. Позднее их отпустили. По версии следствия, в багажник машины Геворкяна без его ведома положили пакет с автоматом, патронами и гранатами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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