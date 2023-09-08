08 сентября 2023

В Армении освободили блогера Бадаляна и обозревателя Sputnik Геворкяна

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Бадаляна и Геворкяна арестовали 6 сентября в городе Горис Фото:

Пророссийского блогера Микаеля Бадаляна и журналиста радио Sputnik Армения Ашота Геворкяна освободили из-под ареста по решению Следственного комитета (СК). Об этом сообщает Sputnik Армения в своем telegram-канале

«Арестованный блогер Микаел Бадалян и журналист Sputnik Армения Ашот Геворкян по решению органа, осуществляющего производство, освобождены из-под ареста», — сообщает Sputnik Армения в своем telegram-канале, ссылаясь на следственный комитет. По версии следствия, задержанному Геворкяну без его ведома положили в багажник его машины пакет с автоматом, патронами, несколькими гранатам.

Бадалян и Геворкян были задержаны 6 сентября в городе Горис на юге Армении. Как сообщил СК Армении, мужчин подозревали в незаконном обороте огнестрельного оружия. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала провокацией это задержание, направленной на «омрачение» связей между Россией и Арменией. Она назвала недопустимыми попытки разжечь вражду между Россией и Арменией, сообщает телеканал 360.

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Пророссийского блогера Микаеля Бадаляна и журналиста радио Sputnik Армения Ашота Геворкяна освободили из-под ареста по решению Следственного комитета (СК). Об этом сообщает Sputnik Армения в своем telegram-канале «Арестованный блогер Микаел Бадалян и журналист Sputnik Армения Ашот Геворкян по решению органа, осуществляющего производство, освобождены из-под ареста», — сообщает Sputnik Армения в своем telegram-канале, ссылаясь на следственный комитет. По версии следствия, задержанному Геворкяну без его ведома положили в багажник его машины пакет с автоматом, патронами, несколькими гранатам. Бадалян и Геворкян были задержаны 6 сентября в городе Горис на юге Армении. Как сообщил СК Армении, мужчин подозревали в незаконном обороте огнестрельного оружия. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала провокацией это задержание, направленной на «омрачение» связей между Россией и Арменией. Она назвала недопустимыми попытки разжечь вражду между Россией и Арменией, сообщает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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