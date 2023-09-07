В Армении задержали пророссийских блогера и обозревателя Sputnik

В городе Горис на юге Армении были задержаны пророссийский блогер Микаэл Бадалян и обозреватель агентства Sputnik Армения Ашот Геворкян. Об этом рассказали в агентстве.
«Бадалян и Геворкян накануне вечером были задержаны в Горисе», — передает сообщение агентства РИА Новости. Там добавили, что сейчас проводятся следственные процедуры, но пока не разглашается причина задержания. Геворкян отправился в Сюник для работы над своим проектом «Мы», посвященным жизни в приграничных районах.
Обновлено в 19.38 мск. Бадалян и Геворкян задержаны в рамках уголовного дела по статье «незаконный оборот огнестрельного оружия». Об этом сообщает СК Армении.
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