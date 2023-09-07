В Армении задержали пророссийских блогера и обозревателя Sputnik

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Причины задержания блогера и обозревателя не сообщаются Фото:

В городе Горис на юге Армении были задержаны пророссийский блогер Микаэл Бадалян и обозреватель агентства Sputnik Армения Ашот Геворкян. Об этом рассказали в агентстве.

«Бадалян и Геворкян накануне вечером были задержаны в Горисе», — передает сообщение агентства РИА Новости. Там добавили, что сейчас проводятся следственные процедуры, но пока не разглашается причина задержания. Геворкян отправился в Сюник для работы над своим проектом «Мы», посвященным жизни в приграничных районах.

Обновлено в 19.38 мск. Бадалян и Геворкян задержаны в рамках уголовного дела по статье «незаконный оборот огнестрельного оружия». Об этом сообщает СК Армении.

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В городе Горис на юге Армении были задержаны пророссийский блогер Микаэл Бадалян и обозреватель агентства Sputnik Армения Ашот Геворкян. Об этом рассказали в агентстве. «Бадалян и Геворкян накануне вечером были задержаны в Горисе», — передает сообщение агентства РИА Новости. Там добавили, что сейчас проводятся следственные процедуры, но пока не разглашается причина задержания. Геворкян отправился в Сюник для работы над своим проектом «Мы», посвященным жизни в приграничных районах. Обновлено в 19.38 мск. Бадалян и Геворкян задержаны в рамках уголовного дела по статье «незаконный оборот огнестрельного оружия». Об этом сообщает СК Армении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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