Танк не показал ничего примечательного с точки зрения боевой мощи
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Начальник Генштаба Великобритании Патрик Сандерс испытал сильные эмоции, увидев уничтожение танка Challenger 2 в зоне спецоперации. Своей реакцией он поделился в интервью с журналистами.
«Сильные эмоции, потому что я, наверное, был на этом танке», — поделился Сандерс в интервью порталу
Ранее в Запорожской области ВС России подбили очередной британский танк Challenger 2, напоминает RT. Техника загорелась с первого попадания. Врио главы региона Евгений Балицкий отметил, что с точки зрения боевой мощи данное вооружение никак себя не показало.
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