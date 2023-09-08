Главу Генштаба Британии шокировало уничтожение танка Challenger 2 в зоне СВО

09 сентября 2023 в 01:57 Размер текста - 17 +

Танк не показал ничего примечательного с точки зрения боевой мощи Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Начальник Генштаба Великобритании Патрик Сандерс испытал сильные эмоции, увидев уничтожение танка Challenger 2 в зоне спецоперации. Своей реакцией он поделился в интервью с журналистами. «Сильные эмоции, потому что я, наверное, был на этом танке», — поделился Сандерс в интервью порталу Forces.net . Он объяснил это привязанностью британских военных к своей технике. Ранее в Запорожской области ВС России подбили очередной британский танк Challenger 2, напоминает RT. Техника загорелась с первого попадания. Врио главы региона Евгений Балицкий отметил, что с точки зрения боевой мощи данное вооружение никак себя не показало.

Начальник Генштаба Великобритании Патрик Сандерс испытал сильные эмоции, увидев уничтожение танка Challenger 2 в зоне спецоперации. Своей реакцией он поделился в интервью с журналистами. «Сильные эмоции, потому что я, наверное, был на этом танке», — поделился Сандерс в интервью порталу Forces.net. Он объяснил это привязанностью британских военных к своей технике. Ранее в Запорожской области ВС России подбили очередной британский танк Challenger 2, напоминает RT. Техника загорелась с первого попадания. Врио главы региона Евгений Балицкий отметил, что с точки зрения боевой мощи данное вооружение никак себя не показало.