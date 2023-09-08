08 сентября 2023

Главу Генштаба Британии шокировало уничтожение танка Challenger 2 в зоне СВО

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НАТО. Москва. stock, нато, танк, Челленджер, Challenger 2, stock
Танк не показал ничего примечательного с точки зрения боевой мощи Фото:
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Начальник Генштаба Великобритании Патрик Сандерс испытал сильные эмоции, увидев уничтожение танка Challenger 2 в зоне спецоперации. Своей реакцией он поделился в интервью с журналистами.

«Сильные эмоции, потому что я, наверное, был на этом танке», — поделился Сандерс в интервью порталу Forces.net. Он объяснил это привязанностью британских военных к своей технике.

Ранее в Запорожской области ВС России подбили очередной британский танк Challenger 2, напоминает RT. Техника загорелась с первого попадания. Врио главы региона Евгений Балицкий отметил, что с точки зрения боевой мощи данное вооружение никак себя не показало.

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Начальник Генштаба Великобритании Патрик Сандерс испытал сильные эмоции, увидев уничтожение танка Challenger 2 в зоне спецоперации. Своей реакцией он поделился в интервью с журналистами. «Сильные эмоции, потому что я, наверное, был на этом танке», — поделился Сандерс в интервью порталу Forces.net. Он объяснил это привязанностью британских военных к своей технике. Ранее в Запорожской области ВС России подбили очередной британский танк Challenger 2, напоминает RT. Техника загорелась с первого попадания. Врио главы региона Евгений Балицкий отметил, что с точки зрения боевой мощи данное вооружение никак себя не показало.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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