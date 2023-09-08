Симоньян призвала предъявить Западу ультиматум из-за бомб с ураном для ВСУ

09 сентября 2023 в 04:23 Размер текста - 17 +

Маргарита Симоньян считает, что Запад должен перестать отправлять Киеву снаряды с обедненным ураном Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина не остановится на использовании снарядов с обедненным ураном, дальше будет только хуже, пока Россия не предъявит серьезный ультиматум Западу. Об этом заявила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян. «Что касается обедненного урана, то могу сказать, что не будет никакой остановки у Украины. Они остановятся, когда будет угроза им самим. Имею в виду Запад. Будет лишь хуже, пока мы не будем вынуждены предъявить какой-то серьезный ультиматум», — сказала Симоньян в эфире программы «Своя правда» на НТВ. Симоньян добавила, что не видит, каким образом «с их стороны это безумие закончится». «Они пытаются истощить Россию», — считает главред RT. 6 сентября США передали Украине снаряды с обедненным ураном. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что США будут полностью нести ответственность за украинцев, которые будут страдать от последствий ударов снарядами с обедненным ураном.

Украина не остановится на использовании снарядов с обедненным ураном, дальше будет только хуже, пока Россия не предъявит серьезный ультиматум Западу. Об этом заявила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян. «Что касается обедненного урана, то могу сказать, что не будет никакой остановки у Украины. Они остановятся, когда будет угроза им самим. Имею в виду Запад. Будет лишь хуже, пока мы не будем вынуждены предъявить какой-то серьезный ультиматум», — сказала Симоньян в эфире программы «Своя правда» на НТВ. Симоньян добавила, что не видит, каким образом «с их стороны это безумие закончится». «Они пытаются истощить Россию», — считает главред RT. 6 сентября США передали Украине снаряды с обедненным ураном. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что США будут полностью нести ответственность за украинцев, которые будут страдать от последствий ударов снарядами с обедненным ураном.