Украина не остановится на использовании снарядов с обедненным ураном, дальше будет только хуже, пока Россия не предъявит серьезный ультиматум Западу. Об этом заявила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.
«Что касается обедненного урана, то могу сказать, что не будет никакой остановки у Украины. Они остановятся, когда будет угроза им самим. Имею в виду Запад. Будет лишь хуже, пока мы не будем вынуждены предъявить какой-то серьезный ультиматум», — сказала Симоньян в эфире программы «Своя правда» на НТВ.
Симоньян добавила, что не видит, каким образом «с их стороны это безумие закончится». «Они пытаются истощить Россию», — считает главред RT.
6 сентября США передали Украине снаряды с обедненным ураном. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что США будут полностью нести ответственность за украинцев, которые будут страдать от последствий ударов снарядами с обедненным ураном.
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