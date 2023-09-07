Песков: США понесут ответственность за последствия от ударов снарядами с ураном

США будут полностью нести ответственность за украинцев, которые будут страдать от последствий ударов снарядами с обедненным ураном. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Это плохо, это было уже в новой истории Европы. Эти снаряды уже применялись в Югославии. Применение этих снарядов повлекло за собой весьма печальные последствия, которые были зафиксированы международными организациями. Это вызвало рост онкологических заболеваний. Последствия становятся заметны на последующих поколениях. Это очень плохие новости. Поэтому, к сожалению, такая же ситуация неминуемо будет и на тех украинских территориях, где они будут применяться. Ответственность целиком и полностью будет лежать на руководстве США, которое приняло такое решение», — заявил Дмитрий Песков на конференц-колле, передает корреспондент URA.RU.
Ранее Пентагон сообщил о передаче Украине снарядов с обедненным ураном. В посольстве РФ осудили это решение, подчеркнув, что снаряды с обедненным ураном будут уничтожать целые поколения украинцев.
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