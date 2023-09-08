08 сентября 2023

В Марокко произошло мощное землетрясение. Видео

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Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Марокко Фото:

В Марокко произошло мощное землетрясение магнитудой 6,9. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

«Землетрясение произошло в 22.10 по времени UTC (1.10 мск) в 80 километрах к юго-западу от города Марракеш», — говорится в сообщении. Численность населения насчитывается около 839 тысяч человек.

Многие здания превратились в руины. В некоторых регионах страны отключено электричество, также частично нарушено водоснабжение, пишет «Царьград».

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В Марокко произошло мощное землетрясение магнитудой 6,9. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). «Землетрясение произошло в 22.10 по времени UTC (1.10 мск) в 80 километрах к юго-западу от города Марракеш», — говорится в сообщении. Численность населения насчитывается около 839 тысяч человек. Многие здания превратились в руины. В некоторых регионах страны отключено электричество, также частично нарушено водоснабжение, пишет «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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