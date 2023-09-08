Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Марокко
В Марокко произошло мощное землетрясение магнитудой 6,9. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
«Землетрясение произошло в 22.10 по времени UTC (1.10 мск) в 80 километрах к юго-западу от города Марракеш», —
Многие здания превратились в руины. В некоторых регионах страны отключено электричество, также частично нарушено водоснабжение, пишет «Царьград».
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