В Марокко произошло мощное землетрясение. Видео

09 сентября 2023 в 04:47 Размер текста - 17 +

Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Марокко Фото: Александр Елизаров © URA.RU В Марокко произошло мощное землетрясение магнитудой 6,9. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). «Землетрясение произошло в 22.10 по времени UTC (1.10 мск) в 80 километрах к юго-западу от города Марракеш», — говорится в сообщении. Численность населения насчитывается около 839 тысяч человек. Многие здания превратились в руины. В некоторых регионах страны отключено электричество, также частично нарушено водоснабжение, пишет «Царьград».

В Марокко произошло мощное землетрясение магнитудой 6,9. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). «Землетрясение произошло в 22.10 по времени UTC (1.10 мск) в 80 километрах к юго-западу от города Марракеш», — говорится в сообщении. Численность населения насчитывается около 839 тысяч человек. Многие здания превратились в руины. В некоторых регионах страны отключено электричество, также частично нарушено водоснабжение, пишет «Царьград».