В Марокко из-за сильного землетрясения погибли 296 человек

09 сентября 2023 в 07:34 Размер текста - 17 +

296 человек погибли, около 150 ранены в результате землетрясения, отметили в МВД Марокко Фото: Сергей Венявский © URA.RU В Марокко предварительно сообщается о 296 погибших из-за землетрясения. Такой информацией делится министерство внутренних дел страны. «В результате землетрясения погибло по меньшей мере 296 человек. Кроме того, 153 пострадавших были отправлены в больницы для лечения», — сообщает МВД страны, передает Associated Press. Первые сообщения о происшествии начали появляться ночью. Магнитуда землетрясения составила 6,9 балла.

В Марокко предварительно сообщается о 296 погибших из-за землетрясения. Такой информацией делится министерство внутренних дел страны. «В результате землетрясения погибло по меньшей мере 296 человек. Кроме того, 153 пострадавших были отправлены в больницы для лечения», — сообщает МВД страны, передает Associated Press. Первые сообщения о происшествии начали появляться ночью. Магнитуда землетрясения составила 6,9 балла.