08 сентября 2023

В Марокко из-за сильного землетрясения погибли 296 человек

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296 человек погибли, около 150 ранены в результате землетрясения, отметили в МВД Марокко Фото:

В Марокко предварительно сообщается о 296 погибших из-за землетрясения. Такой информацией делится министерство внутренних дел страны.

«В результате землетрясения погибло по меньшей мере 296 человек. Кроме того, 153 пострадавших были отправлены в больницы для лечения», — сообщает МВД страны, передает Associated Press.

Первые сообщения о происшествии начали появляться ночью. Магнитуда землетрясения составила 6,9 балла.

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В Марокко предварительно сообщается о 296 погибших из-за землетрясения. Такой информацией делится министерство внутренних дел страны. «В результате землетрясения погибло по меньшей мере 296 человек. Кроме того, 153 пострадавших были отправлены в больницы для лечения», — сообщает МВД страны, передает Associated Press. Первые сообщения о происшествии начали появляться ночью. Магнитуда землетрясения составила 6,9 балла.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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