В Марокко из-за сильного землетрясения погибли 296 человек

296 человек погибли, около 150 ранены в результате землетрясения, отметили в МВД Марокко
В Марокко предварительно сообщается о 296 погибших из-за землетрясения. Такой информацией делится министерство внутренних дел страны.
«В результате землетрясения погибло по меньшей мере 296 человек. Кроме того, 153 пострадавших были отправлены в больницы для лечения», — сообщает МВД страны,
Первые сообщения о происшествии начали появляться ночью. Магнитуда землетрясения составила 6,9 балла.
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