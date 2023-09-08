Алексей Титовский назвал Салехард своим местом силы

Титовский пожелал Салехарду развития и процветания
Мэр Алексей Титовский рассказал, что Салехард является его местом силы. Такие слова глава муниципалитета написал в своем поздравление с Днем города в социальных сетях.
«Салехард, сегодня тебе исполняется 428 лет. <…> Ты всегда был и остаешься моим местом силы, моим домом, где живет моя семья и строят свое будущее мои дети. И я искренне считаю тебя лучшим городом в мире, уникальным, с богатой историей и щедрыми, неравнодушными людьми», — написал Титовский в своем telegram-канале.
Мэр назвал Салехард жемчужиной Ямала. Он пожелал городу развития и процветания.
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