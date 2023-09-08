08 сентября 2023
07 сентября 2023

Алексей Титовский назвал Салехард своим местом силы

Алексей Титовский поздравил Салехард с Днем рождения
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сайт Минприроды России Заповедная Россия. Екатеринбург, титовский алексей
Титовский пожелал Салехарду развития и процветания Фото:

Мэр Алексей Титовский рассказал, что Салехард является его местом силы. Такие слова глава муниципалитета написал в своем поздравление с Днем города в социальных сетях.

«Салехард, сегодня тебе исполняется 428 лет. <…> Ты всегда был и остаешься моим местом силы, моим домом, где живет моя семья и строят свое будущее мои дети. И я искренне считаю тебя лучшим городом в мире, уникальным, с богатой историей и щедрыми, неравнодушными людьми», — написал Титовский в своем telegram-канале.

Мэр назвал Салехард жемчужиной Ямала. Он пожелал городу развития и процветания.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мэр Алексей Титовский рассказал, что Салехард является его местом силы. Такие слова глава муниципалитета написал в своем поздравление с Днем города в социальных сетях. «Салехард, сегодня тебе исполняется 428 лет. <…> Ты всегда был и остаешься моим местом силы, моим домом, где живет моя семья и строят свое будущее мои дети. И я искренне считаю тебя лучшим городом в мире, уникальным, с богатой историей и щедрыми, неравнодушными людьми», — написал Титовский в своем telegram-канале. Мэр назвал Салехард жемчужиной Ямала. Он пожелал городу развития и процветания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...