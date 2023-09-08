Власти ХМАО утвердили новые льготы для военнослужащих СВО

Участники СВО из ХМАО теперь могут получить повышенную компенсацию по ипотеке, земельные участки для ИЖС. У них появилось первоочередное право на переселение из аварийного жилья, а также на предоставление дополнительных субсидий по договорам соцнайма. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства.
«В Югре утвердили новую меру поддержки для военнослужащих СВО и их семей. Они получат первоочередное право на: увеличенную компенсацию по возмещению ипотечного кредита; переселение из аварийного жилья; выдачу земельных участков для ИЖС; предоставление субсидии для состоящих на учете в качестве нуждающихся в помещениях по договорам соцнайма», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале правительства.
Ранее сообщалось, что в ХМАО установлены новые льготы для семей погибших участников специальной военной операции. Теперь они имеют право на внеочередное получение медицинской помощи.
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