Власти ХМАО утвердили новые льготы для военнослужащих СВО

09 сентября 2023 в 16:22 Размер текста - 17 +

Участники СВО и члены их семей могут получить повышенную компенсацию по ипотеке Фото: Сергей Русанов © URA.RU Участники СВО из ХМАО теперь могут получить повышенную компенсацию по ипотеке, земельные участки для ИЖС. У них появилось первоочередное право на переселение из аварийного жилья, а также на предоставление дополнительных субсидий по договорам соцнайма. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства. «В Югре утвердили новую меру поддержки для военнослужащих СВО и их семей. Они получат первоочередное право на: увеличенную компенсацию по возмещению ипотечного кредита; переселение из аварийного жилья; выдачу земельных участков для ИЖС; предоставление субсидии для состоящих на учете в качестве нуждающихся в помещениях по договорам соцнайма», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале правительства. Ранее сообщалось, что в ХМАО установлены новые льготы для семей погибших участников специальной военной операции. Теперь они имеют право на внеочередное получение медицинской помощи.

Участники СВО из ХМАО теперь могут получить повышенную компенсацию по ипотеке, земельные участки для ИЖС. У них появилось первоочередное право на переселение из аварийного жилья, а также на предоставление дополнительных субсидий по договорам соцнайма. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства. «В Югре утвердили новую меру поддержки для военнослужащих СВО и их семей. Они получат первоочередное право на: увеличенную компенсацию по возмещению ипотечного кредита; переселение из аварийного жилья; выдачу земельных участков для ИЖС; предоставление субсидии для состоящих на учете в качестве нуждающихся в помещениях по договорам соцнайма», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале правительства. Ранее сообщалось, что в ХМАО установлены новые льготы для семей погибших участников специальной военной операции. Теперь они имеют право на внеочередное получение медицинской помощи.