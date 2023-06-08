Власти ХМАО ввели новую льготу семьям погибших на СВО

Семьи погибших на СВО из ХМАО получат право на первоочередную медицинскую помощь

Члены семьи погибшего участника СВО получат право на первоочередное оказание медпомощи Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Губернатор ХМАО Наталья Комарова подписала постановление о введении новой льготы для семей погибших участников специальной военной операции. Их причислили к категории граждан, имеющих право на внеочередное медицинской помощи — информация об этом появилась на сайте окружного правительства.

«Изменена Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. В категорию граждан, имеющих право на внеочередное получение медицинской помощи, включены члены семей погибших участников специальной военной операции», — указано в публикации.

Изменения внесены по итогам рабочего совещания о вопросах эффективности мер поддержки участникам СВО. Ранее этот пункт вошел в перечень поручений, полученных вице-губернатором Всеволодом Кольцовым, курирующим вопросы медицины и соцобеспечения ХМАО.

Ранее URA.RU писало об увеличении выплат контрактникам. За каждые четыре месяца, проведенных на СВО, они будут получать дополнительно 150 тысяч рублей.