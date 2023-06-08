08 июня 2023

Власти ХМАО ввели новую льготу семьям погибших на СВО

Семьи погибших на СВО из ХМАО получат право на первоочередную медицинскую помощь
© Служба новостей «URA.RU»
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Члены семьи погибшего участника СВО получат право на первоочередное оказание медпомощи Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова подписала постановление о введении новой льготы для семей погибших участников специальной военной операции. Их причислили к категории граждан, имеющих право на внеочередное медицинской помощи — информация об этом появилась на сайте окружного правительства.

«Изменена Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. В категорию граждан, имеющих право на внеочередное получение медицинской помощи, включены члены семей погибших участников специальной военной операции», — указано в публикации.

Изменения внесены по итогам рабочего совещания о вопросах эффективности мер поддержки участникам СВО. Ранее этот пункт вошел в перечень поручений, полученных вице-губернатором Всеволодом Кольцовым, курирующим вопросы медицины и соцобеспечения ХМАО.

Ранее URA.RU писало об увеличении выплат контрактникам. За каждые четыре месяца, проведенных на СВО, они будут получать дополнительно 150 тысяч рублей.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова подписала постановление о введении новой льготы для семей погибших участников специальной военной операции. Их причислили к категории граждан, имеющих право на внеочередное медицинской помощи — информация об этом появилась на сайте окружного правительства. «Изменена Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. В категорию граждан, имеющих право на внеочередное получение медицинской помощи, включены члены семей погибших участников специальной военной операции», — указано в публикации. Изменения внесены по итогам рабочего совещания о вопросах эффективности мер поддержки участникам СВО. Ранее этот пункт вошел в перечень поручений, полученных вице-губернатором Всеволодом Кольцовым, курирующим вопросы медицины и соцобеспечения ХМАО. Ранее URA.RU писало об увеличении выплат контрактникам. За каждые четыре месяца, проведенных на СВО, они будут получать дополнительно 150 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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