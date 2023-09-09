Лидеры G20 требуют возобновить зерновую сделку

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Погрузка зерна в Ростовском порту. Ростов на Дону, терминал, пшеница, зерно, погрузка, порт, судно
В итоговой декларации саммита отметили, что возобновление сделки необходимо для Африки Фото:
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Лидеры G20 призывают к полному выполнению условий зерновой сделки, в том числе к обеспечению отправок продукции из России и Украины. Об этом сообщается в итоговой декларации саммита в Нью-Дели.

«Мы высоко ценим усилия Турции и стамбульские соглашения при посредничестве ООН <…> и призываем к их полной, своевременной и эффективной реализации для обеспечения немедленных и беспрепятственных поставок зерна, продовольствия и удобрений из РФ и Украины», — говорится в документе. Отмечается, что выполнение сделки необходимо для Африки.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш сообщил, что организация готова выполнить все условия РФ для возобновления зерновой сделки. Он предложил главе МИД РФ Сергею Лаврову оформить соглашение «на основе четырех краеугольных принципов».

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Лидеры G20 призывают к полному выполнению условий зерновой сделки, в том числе к обеспечению отправок продукции из России и Украины. Об этом сообщается в итоговой декларации саммита в Нью-Дели. «Мы высоко ценим усилия Турции и стамбульские соглашения при посредничестве ООН <…> и призываем к их полной, своевременной и эффективной реализации для обеспечения немедленных и беспрепятственных поставок зерна, продовольствия и удобрений из РФ и Украины», — говорится в документе. Отмечается, что выполнение сделки необходимо для Африки. Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш сообщил, что организация готова выполнить все условия РФ для возобновления зерновой сделки. Он предложил главе МИД РФ Сергею Лаврову оформить соглашение «на основе четырех краеугольных принципов».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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