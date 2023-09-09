Лидеры G20 требуют возобновить зерновую сделку

09 сентября 2023 в 16:12 Размер текста - 17 +

В итоговой декларации саммита отметили, что возобновление сделки необходимо для Африки Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Лидеры G20 призывают к полному выполнению условий зерновой сделки, в том числе к обеспечению отправок продукции из России и Украины. Об этом сообщается в итоговой декларации саммита в Нью-Дели. «Мы высоко ценим усилия Турции и стамбульские соглашения при посредничестве ООН <…> и призываем к их полной, своевременной и эффективной реализации для обеспечения немедленных и беспрепятственных поставок зерна, продовольствия и удобрений из РФ и Украины», — говорится в документе . Отмечается, что выполнение сделки необходимо для Африки. Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш сообщил, что организация готова выполнить все условия РФ для возобновления зерновой сделки. Он предложил главе МИД РФ Сергею Лаврову оформить соглашение «на основе четырех краеугольных принципов».

Лидеры G20 призывают к полному выполнению условий зерновой сделки, в том числе к обеспечению отправок продукции из России и Украины. Об этом сообщается в итоговой декларации саммита в Нью-Дели. «Мы высоко ценим усилия Турции и стамбульские соглашения при посредничестве ООН <…> и призываем к их полной, своевременной и эффективной реализации для обеспечения немедленных и беспрепятственных поставок зерна, продовольствия и удобрений из РФ и Украины», — говорится в документе. Отмечается, что выполнение сделки необходимо для Африки. Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш сообщил, что организация готова выполнить все условия РФ для возобновления зерновой сделки. Он предложил главе МИД РФ Сергею Лаврову оформить соглашение «на основе четырех краеугольных принципов».