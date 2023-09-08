08 сентября 2023
07 сентября 2023

В Салехарде открылся блошиный рынок. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Блошиный рынок на Уралмаше. Екатеринбург, высоцкий владимир, рынок, ретро, пластинки, торрес лолита
Жителей Салехарда приглашают показать, обменять или продать свою коллекцию времен СССР Фото:

В Салехарде открылась выставка — ярмарка, на которой можно приобрести товары времен СССР. Об этом рассказали городские власти в соцсетях.

«Сегодня в Салехарде бесплатный и скоростной рейс доставит вас во времена СССР и обратно. Коллекционеры и любители старины могут посетить блошиный рынок, где можно похвастаться своей коллекцией, обменяться раритетами, продать или просто посмотреть на предметы старины», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале администрации города.

В Салехарде 9 сентября жители отмечают 428-й день рождения города. Мэр Алексей Титовский поздравил муниципалитет с праздником и назвал его своим местом силы.

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В Салехарде открылась выставка — ярмарка, на которой можно приобрести товары времен СССР. Об этом рассказали городские власти в соцсетях. «Сегодня в Салехарде бесплатный и скоростной рейс доставит вас во времена СССР и обратно. Коллекционеры и любители старины могут посетить блошиный рынок, где можно похвастаться своей коллекцией, обменяться раритетами, продать или просто посмотреть на предметы старины», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале администрации города. В Салехарде 9 сентября жители отмечают 428-й день рождения города. Мэр Алексей Титовский поздравил муниципалитет с праздником и назвал его своим местом силы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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