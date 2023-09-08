В Салехарде открылся блошиный рынок. Фото

09 сентября 2023 в 16:48 Размер текста - 17 +

Жителей Салехарда приглашают показать, обменять или продать свою коллекцию времен СССР Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Салехарде открылась выставка — ярмарка, на которой можно приобрести товары времен СССР. Об этом рассказали городские власти в соцсетях. «Сегодня в Салехарде бесплатный и скоростной рейс доставит вас во времена СССР и обратно. Коллекционеры и любители старины могут посетить блошиный рынок, где можно похвастаться своей коллекцией, обменяться раритетами, продать или просто посмотреть на предметы старины», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале администрации города. В Салехарде 9 сентября жители отмечают 428-й день рождения города. Мэр Алексей Титовский поздравил муниципалитет с праздником и назвал его своим местом силы.

В Салехарде открылась выставка — ярмарка, на которой можно приобрести товары времен СССР. Об этом рассказали городские власти в соцсетях. «Сегодня в Салехарде бесплатный и скоростной рейс доставит вас во времена СССР и обратно. Коллекционеры и любители старины могут посетить блошиный рынок, где можно похвастаться своей коллекцией, обменяться раритетами, продать или просто посмотреть на предметы старины», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале администрации города. В Салехарде 9 сентября жители отмечают 428-й день рождения города. Мэр Алексей Титовский поздравил муниципалитет с праздником и назвал его своим местом силы.