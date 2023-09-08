В Салехарде открылась выставка — ярмарка, на которой можно приобрести товары времен СССР. Об этом рассказали городские власти в соцсетях.
«Сегодня в Салехарде бесплатный и скоростной рейс доставит вас во времена СССР и обратно. Коллекционеры и любители старины могут посетить блошиный рынок, где можно похвастаться своей коллекцией, обменяться раритетами, продать или просто посмотреть на предметы старины», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале администрации города.
В Салехарде 9 сентября жители отмечают 428-й день рождения города. Мэр Алексей Титовский поздравил муниципалитет с праздником и назвал его своим местом силы.
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