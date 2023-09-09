В Запорожье объявили охоту на танки Challenger 2

В Запорожской области ВС РФ уничтожили второй британский танк Challenger 2

09 сентября 2023 в 16:47 Размер текста - 17 +

Танк был уничтожен с одного выстрела Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Второй по счету британский танк Challenger 2 в Запорожской области подбил с одного выстрела российский противотанковый ракетный комплекс «Корнет». Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов. «На британские танки объявлена охота. Они хорошо горят, так же, как и остальная западная техника, переданная украинцам. Например, второй танк Challenger 2 с одного выстрела подбил российский противотанковый ракетный комплекс «Корнет», — приводят «РИА Новости» слова Рогова. По его словам, второй танк был подбит бойцами 104-го полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии Воздушно-десантных войск России. Ранее сообщалось, что российские войска уничтожили танк Challenger 2 в Запорожской области. Впервые уничтожить британский танк ВС РФ удалось 5 сентября.

Второй по счету британский танк Challenger 2 в Запорожской области подбил с одного выстрела российский противотанковый ракетный комплекс «Корнет». Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов. «На британские танки объявлена охота. Они хорошо горят, так же, как и остальная западная техника, переданная украинцам. Например, второй танк Challenger 2 с одного выстрела подбил российский противотанковый ракетный комплекс «Корнет», — приводят «РИА Новости» слова Рогова. По его словам, второй танк был подбит бойцами 104-го полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии Воздушно-десантных войск России. Ранее сообщалось, что российские войска уничтожили танк Challenger 2 в Запорожской области. Впервые уничтожить британский танк ВС РФ удалось 5 сентября.