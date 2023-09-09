В Запорожье объявили охоту на танки Challenger 2

В Запорожской области ВС РФ уничтожили второй британский танк Challenger 2
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Вооруженные силы РФ. stock, танк, stock, т-72Б, т72Б
Танк был уничтожен с одного выстрела Фото:
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Второй по счету британский танк Challenger 2 в Запорожской области подбил с одного выстрела российский противотанковый ракетный комплекс «Корнет». Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

«На британские танки объявлена охота. Они хорошо горят, так же, как и остальная западная техника, переданная украинцам. Например, второй танк Challenger 2 с одного выстрела подбил российский противотанковый ракетный комплекс «Корнет», — приводят «РИА Новости» слова Рогова. По его словам, второй танк был подбит бойцами 104-го полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии Воздушно-десантных войск России.

Ранее сообщалось, что российские войска уничтожили танк Challenger 2 в Запорожской области. Впервые уничтожить британский танк ВС РФ удалось 5 сентября.

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Второй по счету британский танк Challenger 2 в Запорожской области подбил с одного выстрела российский противотанковый ракетный комплекс «Корнет». Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов. «На британские танки объявлена охота. Они хорошо горят, так же, как и остальная западная техника, переданная украинцам. Например, второй танк Challenger 2 с одного выстрела подбил российский противотанковый ракетный комплекс «Корнет», — приводят «РИА Новости» слова Рогова. По его словам, второй танк был подбит бойцами 104-го полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии Воздушно-десантных войск России. Ранее сообщалось, что российские войска уничтожили танк Challenger 2 в Запорожской области. Впервые уничтожить британский танк ВС РФ удалось 5 сентября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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