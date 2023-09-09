В Запорожье объявили охоту на танки Challenger 2

Второй по счету британский танк Challenger 2 в Запорожской области подбил с одного выстрела российский противотанковый ракетный комплекс «Корнет». Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.
«На британские танки объявлена охота. Они хорошо горят, так же, как и остальная западная техника, переданная украинцам. Например, второй танк Challenger 2 с одного выстрела подбил российский противотанковый ракетный комплекс «Корнет», — приводят «РИА Новости» слова Рогова. По его словам, второй танк был подбит бойцами 104-го полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии Воздушно-десантных войск России.
Ранее сообщалось, что российские войска уничтожили танк Challenger 2 в Запорожской области. Впервые уничтожить британский танк ВС РФ удалось 5 сентября.
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