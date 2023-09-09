Полковник СБУ признал, что Киев не сможет добиться своих целей на фронте

Украинские солдаты не смогут выйти к Азовскому морю в этом году. Об этом заявил полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Роман Костенко.
«Мы больше не продвигаемся теми темпами, что раньше. <…> Достигнем ли мы запланированную цель — выход на Азовское море в этом году? С моей точки зрения — маловероятно», — пишет suspline.media, ссылаясь на Костенко.
Костенко отметил, что российские бойцы выстроили крепкую оборону на фронте. Особенно он выделил направление в сторону Запорожья.
Ранее британский обозреватель Дэн Саббаг заявлял, что украинское контрнаступление движется медленно. Из-за этого Россия может истощить противника, поставив его перед новой стратегической проблемой.
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