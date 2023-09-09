Полковник СБУ признал, что Киев не сможет добиться своих целей на фронте

09 сентября 2023 в 22:46 Размер текста - 17 +

Киев не сможет выйти к Азовскому морю в этом году, считает полковник СБУ Костенко Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские солдаты не смогут выйти к Азовскому морю в этом году. Об этом заявил полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Роман Костенко. «Мы больше не продвигаемся теми темпами, что раньше. <…> Достигнем ли мы запланированную цель — выход на Азовское море в этом году? С моей точки зрения — маловероятно», — пишет suspline.media, ссылаясь на Костенко. Костенко отметил, что российские бойцы выстроили крепкую оборону на фронте. Особенно он выделил направление в сторону Запорожья. Ранее британский обозреватель Дэн Саббаг заявлял, что украинское контрнаступление движется медленно. Из-за этого Россия может истощить противника, поставив его перед новой стратегической проблемой.

Украинские солдаты не смогут выйти к Азовскому морю в этом году. Об этом заявил полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Роман Костенко. «Мы больше не продвигаемся теми темпами, что раньше. <…> Достигнем ли мы запланированную цель — выход на Азовское море в этом году? С моей точки зрения — маловероятно», — пишет suspline.media, ссылаясь на Костенко. Костенко отметил, что российские бойцы выстроили крепкую оборону на фронте. Особенно он выделил направление в сторону Запорожья. Ранее британский обозреватель Дэн Саббаг заявлял, что украинское контрнаступление движется медленно. Из-за этого Россия может истощить противника, поставив его перед новой стратегической проблемой.