Полковник СБУ признал, что Киев не сможет добиться своих целей на фронте

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Киев не сможет выйти к Азовскому морю в этом году, считает полковник СБУ Костенко Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинские солдаты не смогут выйти к Азовскому морю в этом году. Об этом заявил полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Роман Костенко.

«Мы больше не продвигаемся теми темпами, что раньше. <…> Достигнем ли мы запланированную цель — выход на Азовское море в этом году? С моей точки зрения — маловероятно», — пишет suspline.media, ссылаясь на Костенко.

Костенко отметил, что российские бойцы выстроили крепкую оборону на фронте. Особенно он выделил направление в сторону Запорожья.

Ранее британский обозреватель Дэн Саббаг заявлял, что украинское контрнаступление движется медленно. Из-за этого Россия может истощить противника, поставив его перед новой стратегической проблемой.

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Украинские солдаты не смогут выйти к Азовскому морю в этом году. Об этом заявил полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Роман Костенко. «Мы больше не продвигаемся теми темпами, что раньше. <…> Достигнем ли мы запланированную цель — выход на Азовское море в этом году? С моей точки зрения — маловероятно», — пишет suspline.media, ссылаясь на Костенко. Костенко отметил, что российские бойцы выстроили крепкую оборону на фронте. Особенно он выделил направление в сторону Запорожья. Ранее британский обозреватель Дэн Саббаг заявлял, что украинское контрнаступление движется медленно. Из-за этого Россия может истощить противника, поставив его перед новой стратегической проблемой.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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