The Guardian: ВСУ ждет стратегическая проблема из-за медленного наступления

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Вооруженные силы Украины. stock, ВСУ, stock
Медленное продвижение ВСУ создает стратегическую проблему для страны Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Провал контрнаступления и медленное продвижение украинских сил дает России возможность истощить своего противника и поставить его перед новой стратегической проблемой. Об этом сообщает британский обозреватель, специализирующийся на материалах по вопросам обороны и безопасности Дэн Саббаг.

«Продвижение [ВСУ] в июле и августе было настолько постепенным, что оно начало ставить перед Киевом стратегическую проблему», — написал Дэн Саббаг в своем материале для британской газеты The Guardian. Обозреватель подчеркнул, что у России появляются время и возможности для истощения Украины. Саббаг напомнил, что с каждой неудачей Киев сильнее испытывает терпение стран Запада.

США и другие страны Запада оказывают военную поддержку Украины с начала российской спецоперации. В начале лета ВСУ начали контрнаступление, рассчитывая переломить ход вооруженного конфликта. По итогу все больше иностранных СМИ пишут о провале контрнаступления. Подобную оценку наступления давал и президент РФ Владимир Путин.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что командование ВСУ не достигло ни одной цели в ходе наступления, передает LIfe. С начала контрнаступление Киев потерял более 66 тысяч человек, сообщает MK.RU.

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Провал контрнаступления и медленное продвижение украинских сил дает России возможность истощить своего противника и поставить его перед новой стратегической проблемой. Об этом сообщает британский обозреватель, специализирующийся на материалах по вопросам обороны и безопасности Дэн Саббаг. «Продвижение [ВСУ] в июле и августе было настолько постепенным, что оно начало ставить перед Киевом стратегическую проблему», — написал Дэн Саббаг в своем материале для британской газеты The Guardian. Обозреватель подчеркнул, что у России появляются время и возможности для истощения Украины. Саббаг напомнил, что с каждой неудачей Киев сильнее испытывает терпение стран Запада. США и другие страны Запада оказывают военную поддержку Украины с начала российской спецоперации. В начале лета ВСУ начали контрнаступление, рассчитывая переломить ход вооруженного конфликта. По итогу все больше иностранных СМИ пишут о провале контрнаступления. Подобную оценку наступления давал и президент РФ Владимир Путин. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что командование ВСУ не достигло ни одной цели в ходе наступления, передает LIfe. С начала контрнаступление Киев потерял более 66 тысяч человек, сообщает MK.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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