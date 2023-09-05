The Guardian: ВСУ ждет стратегическая проблема из-за медленного наступления

05 сентября 2023 в 20:42 Размер текста - 17 +

Медленное продвижение ВСУ создает стратегическую проблему для страны Фото: U.S. Army / Sgt. Alexander Skripnichuk новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Провал контрнаступления и медленное продвижение украинских сил дает России возможность истощить своего противника и поставить его перед новой стратегической проблемой. Об этом сообщает британский обозреватель, специализирующийся на материалах по вопросам обороны и безопасности Дэн Саббаг. «Продвижение [ВСУ] в июле и августе было настолько постепенным, что оно начало ставить перед Киевом стратегическую проблему», — написал Дэн Саббаг в своем материале для британской газеты The Guardian. Обозреватель подчеркнул, что у России появляются время и возможности для истощения Украины. Саббаг напомнил, что с каждой неудачей Киев сильнее испытывает терпение стран Запада. США и другие страны Запада оказывают военную поддержку Украины с начала российской спецоперации. В начале лета ВСУ начали контрнаступление, рассчитывая переломить ход вооруженного конфликта. По итогу все больше иностранных СМИ пишут о провале контрнаступления. Подобную оценку наступления давал и президент РФ Владимир Путин. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что командование ВСУ не достигло ни одной цели в ходе наступления, передает LIfe . С начала контрнаступление Киев потерял более 66 тысяч человек, сообщает MK.RU.

Провал контрнаступления и медленное продвижение украинских сил дает России возможность истощить своего противника и поставить его перед новой стратегической проблемой. Об этом сообщает британский обозреватель, специализирующийся на материалах по вопросам обороны и безопасности Дэн Саббаг. «Продвижение [ВСУ] в июле и августе было настолько постепенным, что оно начало ставить перед Киевом стратегическую проблему», — написал Дэн Саббаг в своем материале для британской газеты The Guardian. Обозреватель подчеркнул, что у России появляются время и возможности для истощения Украины. Саббаг напомнил, что с каждой неудачей Киев сильнее испытывает терпение стран Запада. США и другие страны Запада оказывают военную поддержку Украины с начала российской спецоперации. В начале лета ВСУ начали контрнаступление, рассчитывая переломить ход вооруженного конфликта. По итогу все больше иностранных СМИ пишут о провале контрнаступления. Подобную оценку наступления давал и президент РФ Владимир Путин. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что командование ВСУ не достигло ни одной цели в ходе наступления, передает LIfe. С начала контрнаступление Киев потерял более 66 тысяч человек, сообщает MK.RU.