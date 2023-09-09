09 сентября 2023

В МВД проверят свердловского полицейского, угрожавшего расправой подростку

© Служба новостей «URA.RU»
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День Уральского поля. Курган, полицейский, полиция
Силовик угрожал мальчику из-за ссоры с его родственницей Фото:

В 17-м отделе полиции Нижнего Тагила организовали проверку после сообщения, что один из сотрудников ведомства угрожал расправой 14-летнему подростку. Об этом URA.RU сообщили в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское».

«В настоящее время в отделе полиции №17 по данному обращению организована проверка, выясняются все обстоятельства. Проверка покажет, соответствует ли действительности предоставленная информация», — сказано в сообщении.

Инцидент произошел 7 сентября. По словам подростка, местный полицейский пригрозил ему расправой из-за конфликта с девушкой. Она оказалась родственницей силовика. Мужчина вечером поймал парня на проспекте Вагоностроителей и стал угрожать мальчику. Полицейский был с товарищем. Сзади стояли две машины, в одной из них были еще два человека. За подростка заступился друг, который проходил мимо, пишет Е1.RU.

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В 17-м отделе полиции Нижнего Тагила организовали проверку после сообщения, что один из сотрудников ведомства угрожал расправой 14-летнему подростку. Об этом URA.RU сообщили в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское». «В настоящее время в отделе полиции №17 по данному обращению организована проверка, выясняются все обстоятельства. Проверка покажет, соответствует ли действительности предоставленная информация», — сказано в сообщении. Инцидент произошел 7 сентября. По словам подростка, местный полицейский пригрозил ему расправой из-за конфликта с девушкой. Она оказалась родственницей силовика. Мужчина вечером поймал парня на проспекте Вагоностроителей и стал угрожать мальчику. Полицейский был с товарищем. Сзади стояли две машины, в одной из них были еще два человека. За подростка заступился друг, который проходил мимо, пишет Е1.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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