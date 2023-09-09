В МВД проверят свердловского полицейского, угрожавшего расправой подростку

Силовик угрожал мальчику из-за ссоры с его родственницей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В 17-м отделе полиции Нижнего Тагила организовали проверку после сообщения, что один из сотрудников ведомства угрожал расправой 14-летнему подростку. Об этом URA.RU сообщили в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское».

«В настоящее время в отделе полиции №17 по данному обращению организована проверка, выясняются все обстоятельства. Проверка покажет, соответствует ли действительности предоставленная информация», — сказано в сообщении.

Инцидент произошел 7 сентября. По словам подростка, местный полицейский пригрозил ему расправой из-за конфликта с девушкой. Она оказалась родственницей силовика. Мужчина вечером поймал парня на проспекте Вагоностроителей и стал угрожать мальчику. Полицейский был с товарищем. Сзади стояли две машины, в одной из них были еще два человека. За подростка заступился друг, который проходил мимо, пишет Е1.RU.